Eagles vs 49ers: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el juego de la Ronda de Comodines de la NFL?

Un choque entre dos pesos pesados es el que se vivirá en el Lincoln Financial Field cuando los locales Philadelphia Eagles, campeones reinantes de la NFL, se midan ante los San Francisco 49ers, equipos que llegan casi con el mismo récord a la postemporada.

Inicia el camino rumbo al Super Bowl para los equipos de la mejor liga de futbol americano en el mundo. Los Eagles, con marca de 11-6, llegan como uno de los favoritos, lo mismo que su rival, los 49ers, que terminaron la campaña regular con 12-5.

Weekend plans? Wild Card Round, our place. pic.twitter.com/arAbfgmhIL — Philadelphia Eagles (@Eagles) January 9, 2026

¿Dónde ver el Eagles vs 49ers de la Ronda de Comodines de la NFL?

El juego entre los Philadelphia Eagles y los San Francisco 49ers, de la Ronda de Comodines de la NFL, inicia este domingo a las 15:30 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5.

Día: Domingo 11 de enero

Hora: 15:30 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Canal 5

Eagles arranca defensa de su título

Saquon Barkley cargó a los Eagles hacia el Super Bowl la temporada pasada como parte de un potente ataque terrestre y el mariscal de campo Jalen Hurts firmó el campeonato con una memorable exhibición ofensiva. Ahora Philadelphia inicia la defensa del cetro con la esperanza de encontrar siquiera una fracción de esa producción o morir en el intento.

El éxito ofensivo de Philadelphia fue sustituido esta campaña por inconsistencia, las celebraciones por drama y las expectativas por incertidumbre. Y, sin embargo, los Eagles parten como favoritos de Las Vegas el domingo, cuando reciban a unos 49ers que tienen sus propios problemas, pero comparten un mismo objetivo: el segundo domingo de febrero.

#EaglesEverywhere, time to show up and show out pic.twitter.com/Nm5Gp1aici — Philadelphia Eagles (@Eagles) January 10, 2026

Philadelphia, que tiene cinco triunfos consecutivos como local en postemporada, está listo para la defensa del título gracias a lo único que pudo conservar del año pasado, una implacable defensiva que no ha concedido más de 24 puntos desde la semana 7. La misión del domingo es ponerle freno a un equipo de San Francisco que anotó 35,6 puntos en promedio en sus últimos seis triunfos.

El quarterback Brock Purdy y el running back Christian McCaffrey han dejado en claro que si San Francisco tiene un punto débil, definitivamente no es su balanceado ataque. Las alarmas, sin embargo, se encienden del otro lado del balón, con una defensiva endeble que finalizó el calendario regular con apenas 20 capturas.

AAR