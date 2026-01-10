Jaguars vs Bills: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el juego de la Ronda de Comodines de la NFL?

Los Jacksonville Jaguars se enfrentan a los Buffalo Bills en la Ronda de Comodines de la NFL

Los sorpresivos Jacksonville Jaguars se enfrentan ante los Buffalo Bills en la Ronda de Comodines de la NFL, un duelo en donde Josh Allen podría dar uno de esos juegos maravillosos, pues enfrente ya no estará su gran nemesis. El cotejo es este domingo, en la cartelera más amplia de la postemporada.

La buena noticia para Josh Allen y los Bills es que este año no tendrán que enfrentarse a su verdugo habitual de postemporada, Patrick Mahomes. La mala noticia, sin embargo, es un viaje a la casa del equipo más encendido de toda la NFL, unos Jaguars que acabaron la campaña con ocho triunfos en fila.

¿Dónde ver el Jaguars vs Bills de la NFL?

El Jacksonville Jaguars vs Buffalo Bills se realiza este domingo 11 de enero a las 12:00 horas del medio día, tiempo del centro de México y podrás ver el juego por la señal de ESPN y Canal 5.

In Trevor we trust 🫡#BUFvsJAX: Sunday at 1 p.m. on CBS pic.twitter.com/6M1q6aqwfJ — z - Jacksonville Jaguars (@Jaguars) January 10, 2026

Bills, con una tarea complicada ante Jaguars

Jacksonville dominó a la oposición por 269-116 durante su racha de ocho victorias que lo llevó a su primer título divisional desde 2022. La fórmula del éxito del entrenador de primer año, Liam Coen, es frenar la carrera y darle rienda suelta al quarterback Trevor Lawrence y a un talentoso grupo de receptores.

Es la hora de demostrar que su dominio de campaña regular se traduce bien en postemporada. Y no van a encontrar una mejor prueba. Enfrente estarán Allen, MVP reinante, el running back James Cook que finalizó como líder corredor de la liga, para comandar a unos Bills que difícilmente tendrán una mejor oportunidad de volver al Super Bowl, una instancia a la que no han llegado en más de tres décadas.

Buffalo, que tiene ocho derrotas consecutivas como visitante en la postemporada, terminó como el mejor ataque terrestre de toda la NFL y con un Allen responsable de 39 touchdowns totales. Pero los Bills llegarán tan lejos como los lleve una ofensiva que puede ser mediocre, 15,6 puntos en promedio en sus cinco derrotas, o lo suficientemente brillante para permitirle al equipo una marca de 4-1 en partidos en que concedieron 30 unidades o más esta campaña.

