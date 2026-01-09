Bears vs Packers: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el juego de la Ronda de Comodines de la NFL?

Bears se mide a Packers en la Ronda de Comodines de la NFL

Arranca la postemporada de la NFL y uno de los juegos en la ronda de comodines que se robarán las miradas es el enfrentamiento más histórico en la liga; los Chicago Bears se enfrentan ante los Green Bay Packers, por un boleto a la ronda divisional.

La rivalidad más añeja de la liga tendrá apenas su tercer capítulo en postemporada. Para estas alturas, sin embargo, Packers y Bears ya deben estar acostumbrados el uno al otro, al disputar su tercer duelo en las últimas seis semanas.

The best is yet to come. 🐻⬇️ pic.twitter.com/LE3q4saKIK — Chicago Bears (@ChicagoBears) January 8, 2026

¿Dónde ver el Bears vs Packers de la NFL?

El juego entre Chicago Bears y Green Bay Packers de la ronda de comodines de la NFL inicia este sábado 10 de enero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5.

Día: Sábado 10 de enero

Hora: 19:00 horas

Señal: Canal 5

Chicago, por la gloria ante Packers

Chicago ganó la División Norte por primera vez desde 2018. Lo logró un año después de finalizar la campaña con apenas cinco triunfos y el quinto peor ataque de toda la NFL.

La transformación es directamente atribuible al entrenador de primer año Ben Johnson, quien en su presentación con el equipo proclamó: “disfruté de vencer a Matt LaFleur (estratega de Green Bay) dos veces al año” mientras estuvo con los Lions.

Al frente de los Bears, sin embargo, sólo pudo hacerlo en una ocasión, un triunfo de 22-16 en la semana 16 en el que requirió de tiempo extra para vencer al pasador suplente Malik Willis. Ahora Green Bay está completamente saludable, descansado y con hambre de poner fin a la racha de cuatro reveses con la que concluyó el calendario.

El quarterback Jordan Love lanzó tres pases de touchdown en el triunfo por 28-21 sobre Chicago en la semana 14, la última victoria de los Packers en la temporada. Pero Green Bay ya no es ese equipo. La lesión del estelar edge Micah Parson descarriló a una potente defensiva que ahora debe hacer frente a Caleb Williams, un quarterback que firmó seis triunfos con remontadas en el último cuarto.

aar