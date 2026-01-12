COI, contento por la Arena de Hockey

Una imagen de la Arena de Hockey el pasado 9 de enero.

El Comité Olímpico Internacional dice que está impresionado con el nuevo estadio de hockey para los Juegos de Milán-Cortina, incluso si partes de él todavía parecen un sitio de construcción.

El Estadio de Hockey sobre Hielo Santagiulia será uno de los puntos focales de los juegos que inician el próximo mes, debido a que por primera vez en una década se permitirá la participación de atletas de la NHL en los Juegos Olímpicos.

El lugar también ha sido el punto focal de los problemas en la organización, con retrasos en la construcción y otros asuntos que han causado preocupación.

Finalmente está listo, o al menos casi.

La pista de hielo está en su lugar y la mayoría de los asientos, pero todavía hay una abundancia de láminas de plástico, mientras que algunas áreas, como los vestuarios, están lejos de estar terminadas.

“Lo que veo personalmente es un extraordinario graderío y este lugar… se ve fantástico”, afirmó el domingo Christophe Dubi, Director Ejecutivo de los Juegos Olímpicos del COI. “La última vez que vine fue antes de Navidad, y esto es radicalmente diferente. Así que, mucho progreso. Cualquiera involucrado aquí, sombrero quitado”.

“Sólo hay un camino a seguir, y esa es la opinión de los expertos... y lo que nos dicen, de primera clase”.

La NHL ha expresado previamente su preocupación por la calidad del hielo debido a los retrasos en la construcción, con el subcomisionado Bill Daly diciendo que la liga no enviaría a sus jugadores si hubiera preocupaciones de seguridad.