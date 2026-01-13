Nolan Arenado llega a Arizona en canje con San Luis

NOLAN ARENADO de los Cardenales celebra tras batear un jonrón ante Chicago, en septiembre del 2025.

LOS DIAMONDBACKS de Arizona adquirieron al tercera base Nolan Arenado procedente de los Cardenales de San Luis, añadiendo un veterano experimentado a un equipo que intenta regresar a los playoffs por primera vez desde su sorprendente participación en la Serie Mundial de 2023.

San Luis recibió a Jack Martínez, un lanzador de ligas menores, en el acuerdo. Los Cardenales también enviarán 31 millones de dólares a los D-backs para compensar los 42 millones que se le deben a Nolan Arenado en las próximas dos temporadas.

Ganador de diez Guantes de Oro, Arenado militó las últimas cinco temporadas con los Cardenales y había estado en la rampa de salida de un equipo en reconstrucción tras la temporada 2024. A sus 34 años, ya no es la fuerza ofensiva que solía ser, pero aún proporcionará una presencia veterana en la posición después de que los D-backs intercambiaron al toletero venezolano Eugenio Suárez en la fecha límite de canjes de la temporada pasada.

EL TIP: PARA LOS DIAMONDBACKS, el canje recuerda a 2023, cuando Hazen firmó al tercera base Evan Longoria con un contrato de 4 millones por un año.

“Siempre nos ha gustado la forma en que juega y el impacto que puede tener cuando no está jugando”, manifestó Mike Hazen, el gerente de Arizona. “Creo que es una buena incorporación. Sé cuánto significa ganar y es importante para él, y es importante para nosotros”.

Nolan Arenado bateó para .237 con 12 jonrones y 52 carreras impulsadas la temporada pasada y le quedan dos años y 42 millones en un contrato que le paga 275 millones por nueve años. Se le deben 42 millones, con salarios de 27 millones este año y 15 millones en 2027.

San Luis acordó enviar a Arizona 22 millones para compensar el salario de esta temporada y 9 millones el 1 de noviembre de 2027. Nolan Arenado renunció a una cláusula para vetar canjes con el fin de completar el traspaso.

353 Cuadrangulares conectó Arenado a lo largo de 13 años

“Estamos agradecidos por los cinco años de Nolan como Cardenal, dentro y fuera del campo por su impulso, su competitividad y por todos los recuerdos que nos dio”, afirmó Chaim Bloom, presidente de operaciones de los Cardenales.