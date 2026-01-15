ViX va a transmitir todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Mundial de futbol, la competencia deportiva más esperada a nivel global está a menos de 6 meses de comenzar. 48 selecciones de todas partes del mundo competirán por el trofeo que actualmente defiende el combinado de Argentina.

Para los amantes del futbol, el Mundial es la fiesta máxima, todos quieren vivirla al límite y emocionarse por un torneo por el cual han esperado durante 3 años y medio (recordemos que la pasada Copa, celebrada en Qatar, se disputó entre los meses de noviembre y diciembre de 2022) y que están listos para disfrutar a tope.

Por ello, resulta emocionante saber que ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision contará con los derechos de transmisión de los 104 partidos que se jugarán durante los meses de junio y julio en Estados Unidos, Canadá y por supuesto, México.

¡Espera, no hagas nada! 😏 Solo vive #TodoElMundialPorViX ⚽️

👉 Compra tu Pase Mundial en https://t.co/EwVVdraRZI

🇲🇽 Promoción únicamente disponible sólo para México.🇲🇽 pic.twitter.com/rbWCHAJumS — ViX (@VIX) January 15, 2026

A través de un comunicado, ViX anunció que pone a disposición de sus suscriptores Premium el paquete "Pase Mundial2026“, para ver TODOS los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por $499.00 pesos, IVA incluido.

Cabe aclarar que el costo oficial del paquete es de $999.00, pero por tiempo limitado será de $499.00, IVA incluido.

Adicionalmente, como promoción, quienes pagan su suscripción de ViX Premium mensual, o aquellas personas que deseen convertirse en nuevos clientes, durante el mes de enero de 2026 podrán pagar su suscripción anual -incluido el paquete Pase Mundial 2026- por un costo especial de $1,499.00, IVA incluido.

El único lugar para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026, íntegramente, es ViX, y a partir de hoy el “Pase Mundial 2026” se encuentra disponible en: www.todoelmundialporvix.com. Así que prepárate para vivir la emoción del Mundial 2026 como si estuvieras prácticamente en la cancha, gracias a ViX.

