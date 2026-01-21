Mbappé iguala récord de goles de CR7 en primeras jornadas de UCL

El francés se quita al portero rival y marca uno de sus goles de ayer.

El Real Madrid goleó 6-1 al Mónaco para el primer triunfo de Álvaro Arbeloa como su entrenador en la Champions League. El cuadro merengue se llevó el triunfo con una gran actuación de Kylian Mbappé, quien con su doblete igualó a Cristiano Ronaldo como el jugador con más tantos en los primeros seis juegos de la fase de grupos del campeonato.

Kylian Mbappé llegó a 11 goles en sus primeros seis duelos de la fase de liga de la Champions 2025-26. El Comandante hizo lo mismo, pero en la fase de grupos de la temporada 2015-16. Tuvieron que pasar 10 años para que alguien pudiera emular al legendario futbolista portugués.

El dato: Franco Mastantuono anotó su primer gol en la Champions League, siendo el tercer jugador más joven del Real Madrid en marcar en la máxima competición europea.

Luego de 22 años el Real Madrid se volvió a enfrentar al Mónaco en Champions y el astro galo, campeón del mundo en 2018, empezó la lluvia de goles en el Estadio Santiago Bernabéu. Tan sólo le bastaron 5 minutos de tiempo corrido para anotar y hacer válida la ley del ex, pues el equipo del Principado fue el primero en donde jugó como profesional.

Otro futbolista destacado en el duelo fue Vinícius Júnior, quien convirtió los abucheos de sus propios aficionados en aplausos al anotar en la paliza que el gigante español le propinó al cuadro francés.

Además de Kylian Mbappé y Vini Jr., por los merengues anotaron, Thilo Kehrer (gol en propia puerta), Franco Mastantuono y Jude Bellingham, quien celebró como si bebiera algo, haciendo alusión y burla a los comentarios que señalan que se la pasa de fiesta en Madrid.

La jornada de Champions dejó resultados sorprendentes. En especial en Noruega y en Portugal, en donde el Manchester City y el PSG dejaron escapar puntos, poniendo en riesgo sus chances de entrar de manera directa a la siguiente ronda.

El Manchester City de Pep Guardiola fue exhibido en suelo noreugo, donde perdió 3-1 a manos del Bodo/Glimt en la reanudación de la Champions League, que esta semana celebra los encuentros correspondientes a la séptima y penúltima jornada de la fase de liga, previo a los playoffs.

Kasper Waarst Høgh (22′ y 24′) consiguió un doblete en el primer tiempo para la sorpresiva victoria del conjunto nórdico, cuya otra anotación fue obra de Jens Hauge en el complemento, al 58′, dos minutos antes de que los Citizens recortaran distancias por conducto de Rayan Cherki.

El español Rodri fue expulsado dos minutos después del gol de Rayan Cherki, al 64′, luego de recibir una segunda tarjeta amarilla por juego peligroso sobre Ole Didrik, dejando a los dirigidos por Pep Guardiola con 10 elementos.

Y en otro campanazo de la jornada, el Sporting de Lisboa venció al PSG 2-1 gracias a un gol a los 90 minutos del delantero colombiano Luis Suárez. Los actuales monarcas de la Liga de Campeones de Europa tendrán que exigirse en la última jornada la próxima semana para clasificarse automáticamente a los octavos de final y evitar tener que pasar por los playoffs, que se juegan a doble partido por segunda temporada consecutiva.

El PSG retrocedió al quinto lugar y el Manchester City al séptimo, y es probable que ambos caigan más después de los partidos del miércoles. Los otros resultados de la jornada fueron Kairat perdiendo 1-4 ante el Brujas, Ajax venciendo 2-1 al Villarreal, Tottenham 2-0 en casa al Dortmund, Leverkusen cayendo dos a cero ante el Olympiacos, el Arsenal goleando 3-1 al Inter de Milán y el Copenhague igualando 1-1 ante el Napoli.

Los ocho primeros de la fase de liga avanzan directamente a los octavos de final. Muchos de los mejores equipos de Europa están luchando para evitar caer en las posiciones 9-24 y tener que transitar por los playoffs.