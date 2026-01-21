La delegación mexicana ha empezado a dibujar su ruta hacia los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 con letras doradas. Aunque es un país con climas mayormente cálidos, la tenacidad y el arrojo de nuestros deportistas han evidenciado que la nieve y el hielo pueden ser también escenarios de gloria tricolor. De hecho, hay grandes expectativas, no únicamente porque continúen las figuras que ya son leyendas, sino también porque emergen nuevos talentos jóvenes que han optado por retar las leyes de la geografía con el objetivo de enaltecer a México en las montañas italianas.

Este ciclo olímpico se siente diferente, ya que los aficionados pueden ahora conectarse con disciplinas que antes les parecían ajenas, gracias a una estructura más sólida y un seguimiento mediático. Y nuestros representantes han obtenido un roce competitivo a nivel internacional, gracias a su formación en el extranjero y su participación en copas del mundo, lo cual es crucial para competir con las potencias del hemisferio norte.

Este sueño sigue siendo liderado por Donovan Carrillo, ya que después de su actuación histórica en la anterior edición, el patinador tapatío ha concentrado su entrenamiento en Toronto, Canadá, con entrenadores de alto nivel. Asimismo, Donovan tiene como objetivo no solo clasificarse para 2026, sino también mejorar su ejecución de saltos cuádruples, un requisito técnico esencial para ascender en el ranking mundial. Cabe destacar que su habilidad para combinar la cultura mexicana con la técnica del patinaje artístico lo hace uno de los deportistas más carismáticos y con mayor seguimiento en el panorama deportivo actual del país.

Sarah Schleper, por su parte, es la encarnación de pasión y longevidad, puesto que la esquiadora alpina, con seis participaciones anteriores en los Juegos Olímpicos, aspira a concluir su trayectoria en Milano-Cortina 2026 de manera épica. Schleper ha sido esencial para que otros esquiadores mexicanos tengan acceso al exigente circuito europeo. De hecho, su objetivo es evidente, pues planea seguir siendo competitiva en el slalom gigante y demostrar que, al descender a velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora sobre terrenos helados, la experiencia es un factor crucial.

De la mano de deportistas como Allan Corona y Regina Martínez, se produce la renovación generacional. Por un lado, Regina, una promesa en el esquí alpino, ha tenido un avance sorprendente en las divisiones juveniles internacionales. De hecho, al centrarse en la disciplina del slalom técnico, se perfila como una de las sucesoras del legado de Schleper, brindando a la delegación un enfoque analítico y fresco.

El caso de Allan Corona es igualmente apasionante porque representa el esfuerzo mexicano por adentrarse en disciplinas de velocidad extrema, como el bobsleigh. Este deporte demanda una mezcla de fuerza física explosiva y exactitud milimétrica en la conducción. No cabe duda de que el interés que estos deportistas crean no solamente estimula a las nuevas generaciones, sino que también anima a los analistas a monitorear sus métricas de rendimiento con atención, por lo que este seguimiento estadístico posibilita que los aficionados al deporte hagan análisis más detallados y se involucren en el ámbito de las apuestas con información, examinando cada décima de segundo que estos deportistas consiguen recortar al cronómetro en las pistas de hielo.

Siguiendo las normas de la Federación Internacional de Esquí, este año el procedimiento de clasificación será más estricto, lo que exige que los mexicanos mantengan una constancia perfecta en el circuito invernal. De hecho, se estima que la delegación será una de las más nutridas en la historia reciente debido a que se han diversificado las disciplinas con presencia mexicana. Aunado a esto, existe un mayor apoyo técnico en campamentos de alto rendimiento y la mentalidad del atleta mexicano ha pasado de “competir” a “clasificar con rangos de élite”.

Sin duda, Milano-Cortina 2026 será el lugar en donde la nieve se teñirá de rojo, blanco y verde, ya que México está preparado para impresionar al mundo y mostrar que el espíritu olímpico de la nación puede vencer cualquier obstáculo en el camino hacia el podio, gracias a la determinación de Sarah, la elegancia de Donovan y el ímpetu de jóvenes como Regina y Allan.

