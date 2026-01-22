México vs Panamá: La difícil decisión de Javier Aguirre en la alineación: ¿La Hormiga va de titular?

Arranca la actividad de la Selección Mexicana en el año mundialista. Este jueves 22 de enero el Tricolor de Javier Aguirre tendrá un duelo ante la Selección de Panamá en el Estadio Romel Fernández. La convocatoria está llena de jugadores de la Liga MX, con lo que veremos un 11 inicial muy especial y en donde la gran duda en la delantera es si juega La Hormiga González o Germán Berterame.

El delantero de Rayados, se reporta, es nuevo jugador del Inter Miami de la MLS, con lo que para aficionados y expertos corre riesgo su convocatoria a la Copa del Mundo. El máximo beneficiado es Armando González, quien podría asegurar su llamado como segundo delantero en el Mundial, aprovechando la baja de juego de Santi Giménez.

Ante Panamá, y después ante Bolivia, jugadores como Armando González, Richard Ledezma, Ramón Juárez, Bryan González, Diego Lainez, Obed Vargas, Ángel Sepúlveda, Luis Romo, Carlos Acevedo y hasta Brian Gutiérrez pueden llenarle el ojo a Javier Aguirre y ganarse un cupo en la Copa del Mundo 2026.

Esta es la posible alineación de México ante Panamá

México: Luis Malagón; Israel Reyes, Víctor Guzmán, Jesús Gallardo, Erick Sánchez, Erik Lira, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Diego Lainez, Roberto Alvarado y Armando González

Panamá: John Gunn, Kevin Galván, Omar Córdoba, Orman Davis, Luis Asprilla, David Herrera, Jovani Welch, Kahiser Lenis, Ricardo Phillips Jr., Kadir Barría e Ismael Díaz.

Armando la 'Hormiga' González hizo el Kamehameha tras su gol en el Chivas vs Querétaro. ı Foto: X @Chivas

Dilema en la delantera del Tricolor

Con la inminente salida de Germán Berterame a la MLS, surge la duda de si su lugar en la Selección Mexicana corre peligro.

El delantero mexicano se ha convertido en uno de los habituales en los llamados de Javier Aguirre por ser de los jugadores más destacados de la Liga MX y porque su nivel como atacante sobresale de entre el resto, con excepción de Raúl Alonso Jiménez.

Germán Berterame festejando su gol ante Ecuador. ı Foto: Mexsport

Con Raúl Jiménez como el ‘9′ titular, además de la baja de juego y lesión de Santiago Giménez, el puesto de segundo delantero de México para la Copa del Mundo 2026 estaba entre Berterame y Armando La Hormiga González, quien irrumpió en el Tricolor luego de anotar 12 goles en el Apertura 2025.

A menos de seis meses para que arranque el Mundial, el panorama en la delantera mexicana ha cambiado, pues con la salida de Berterame parece que La Hormiga se coloca como el segundo ‘9′, detrás de Raúl y delante de Santi.

