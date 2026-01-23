LaLiga rinde un homenaje en silencio

LALIGA guardará un minuto de silencio antes de los partidos de este fin de semana en memoria de las víctimas de los dos mortales accidentes de tren ocurridos en el país en la última semana.

Al menos 43 personas murieron el domingo pasado al sur de España cuando un tren de alta velocidad se salió de la vía y provocó que un segundo tren que pasaba en sentido contrario se descarrilara. Esto fue seguido por otro accidente el martes, cuando un tren en las afueras de Barcelona chocó contra un muro de contención que colapsó, matando a una persona.

El padre del jugador del Getafe David Cordón fue una de las víctimas del primer incidente, dijo el club de Madrid. Getafe enfrenta el lunes al Girona. Cordón no está disponible debido a una lesión.

Los incidentes han conmocionado a la nación que lidera Europa en viajes en tren de alta velocidad y tiene millones de trabajadores que dependen del servicio de cercanías todos los días.

A pesar de su reciente agitación y cambio de entrenador, el Real Madrid visita el sábado al Villarreal con la oportunidad de retomar el liderazgo.

Una victoria del Madrid, que ocupa el segundo lugar, sobre el Villarreal, que ocupa el tercer lugar, le permitiría superar al Barcelona y recuperar el liderazgo antes de que su principal rival juegue el domingo contra el Real Oviedo.

El Villarreal, que tiene un partido menos, está a siete puntos del Madrid. Así que el partido en casa es una oportunidad para mantener viva su remota posibilidad de postularse por el título.