Anatoli Trubin, portero del Benfica, logra el milagro, mete al equipo a playoffs de Champions y HUMILLA al Real Madrid

Anatoli Trubin, portero del Benfica, celebra su gol en Champions ante el Real Madrid

En la última jugada del partido entre el Benfica y el Real Madrid, el portero ucraniano Anatoli Trubin anotó un golazo de cabeza para poner la pizarra 4-2 y darle al equipo de Portugal una sufrida clasificación a los octavos de final de la Champions League.

Gol del ARQUERO del Benfica al REAL MADRID... 🤣🤣🤣🤣



Anatoli Trubin pic.twitter.com/oBFVnqjgIf — Edinson Villamizar (@Edivillamizar) January 28, 2026

El Benfica estaba ganando 3-2 en la parte complementaria, pero eso no era suficiente para salir de la zona de eliminación. El conjunto comandado por José Mourinho estaba obligado a meter un gol más para quedarse con el lugar 24 de la tabla general, el último que daba acceso a los playoffs.

Anatoli Trubin logró la gesta para el Benfica al 98′. El arquero de las Águilas conectó el balón y venció a Thibaut Courtois para lograr el esperado cuarto gol, dejando eliminado al Marsella.

Sin la diana de Trubin el equipo lusitano estaría eliminado. Los Rojos obtuvieron 9 puntos, luego de tres victorias y cinco derrotas. Igualaron en unidades con el Bodo/Glimt, pero el cuadro noruego tuvo mejor diferencia de goles.

Esa diferencia fue clave, pues el Marsella, Pafos y el Union Saint-Gilloise también cosecharon nueve puntos, pero con peor marca en anotaciones permitidas.

Barcelona remonta ante el Copenhague y se mete a los octavos de final de la Champions League

l Barcelona necesitaba una victoria obligada en la última jornada de la Champions League ante el Copenhague, pero el conjunto de Hansi Flick sufrió durante el primer tiempo tras el gol de Viktor Bjarki Dadason, pues puso contra las cuerdas a los blaugranas al inició del segundo tiempo.

Sin embargo, los blaugranas salieron en busca de la victoria en el segundo tiempo y al minuto 48 de tiempo corrido Robert Lewandowski quedó solo frente al arco para igualar el tablero tras una gran jugada de Lamine Yamal.

El Barcelona no soltó el pie del acelerador y al 60′ de juego apareció el dorsal ‘10′ de los culés en los linderos del área para sacar un remate colocado al segundo poste del arco rival y gracias a un desvío de la defensa terminó incrustándose en el arco para el 2-1.

La tercera anotación fue de Raphinha desde los once pasos al minuto 69 y para cerrar el encuentro apareció Marcus Rashford con un gran disparo en un tiro libre con el que venció el arco de Dominik Kotarski para cerrar el marcador 4-1.

aar