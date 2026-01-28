Novak Djokovic vs Jannik Sinner: ¿Hora y dónde ver GRATIS y EN VIVO la semifinal del Abierto de Australia 2026?

Novak Djokovic se mide a Jannik Sinner en las semifinales del Abierto de Australia 2026

Este jueves 29 de enero el Abierto de Australia tendrá una final adelantada, cuando el astro serbio Novak Djokovic se enfrente a la joven estrella italiana Jannik Sinner en una de las semifinales del torneo.

El duelo no solo enfrenta a dos de los exponentes de la ‘vieja’ y ‘nueva’ guardia del deporte blanco, también empareja a dos jugadores con romance en Melbourne. Djokovic es 10 veces campeón del Australian Open y Sinner es el bicampeón defensor.

THE ELITE FOUR.



Who will reach the AO 2026 men's singles final? 🏆 pic.twitter.com/ZUzwhcLjgh — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2026

¿Dónde ver el Novak Djokovic vs Jannik Sinner, semifinales del Abierto de Australia?

La semifinal del Abierto de Australia entre Jannik Sinner, campeón defensor, y Novak Djokovic se juega este jueves 29 de enero con horario por confirmar. El duelo lo podrás ver por la señal de ESPN y Disney Plus.

Super Sinner.



A powerful performance secures the Italian a final four spot at the AO once again 🙌 pic.twitter.com/XyICgaWLud — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2026

¿Cómo llegan Djokovic y Sinner?

Novak Djokovic estaba abajo por dos sets en los cuartos de final, cuando una lesión muscular de Lorenzo Musetti le abrió la puerta al serbio para alcanzar una nueva semifinal. Por su parte, Sinner derrotó 6-3, 6-4, 6-4 al estadounidense Ben Shelton.

Sinner admitió que también tuvo suerte de seguir en el torneo, después de sufrir con calambres y tambalearse en su partido de tercera ronda hasta que se cerró el techo y volvió a la cancha revitalizado.

Sinner domina 6-4 en enfrentamientos directos con Djokovic, pero ha ganado los últimos cinco. Esa secuencia incluye las semifinales en el Abierto de Australia 2024 y victorias en Roland Garros y Wimbledon el año pasado. Fue la semifinal aquí hace dos años la que impulsó a Sinner hacia su primer consagración en un grande.

It's a 13th AO semifinal for Novak Djokovic 💙 pic.twitter.com/AJDUw646z7 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2026

“Te mejora como jugador y como persona. Todavía tenemos la suerte de tener a Novak aquí jugando un tenis increíble a su edad”, dijo Sinner.

“Como un joven de 24 años, tengo la suerte de tener a alguien como él frente a mis ojos y espero poder aprender algo. Siento que cada día, cada vez que juega, puedo aprender algo sobre él”, añadió.

Desde que atrapó su título número 24 de Grand Slam en 2023, cifra sin precedentes entre los hombres y para cualquiera en la era abierta desde 1968, Djokovic ha estado buscando el 25 y convertirse en el tenista más condecorado de todos los tiempos.

En la otra semifinal el número uno sembrado Carlos Alcaraz y el número tres preclasificado Alexander Zverev se medirán por el otro boleto a la lucha por el título.

