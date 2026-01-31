Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic: ¿Hora y dónde ver GRATIS y EN VIVO la final del Abierto de Australia 2026?

Carlos Alcaraz se mide a Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia 2026

Este domingo la final del Abierto de Australia es imperdible por muchos motivos. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se miden en un juego que podría ser histórico, pues de ganar, el tenista serbio estaría rompiendo el empate que tiene con Margaret Court de 24 títulos de Grand Slam en individuales.

Nole necesita poner una actuación de 10 puntos ante Alcaraz para levantar su título 25 de Grand Slam y convetiste en solitario en el tenista más ganador de los cuatro torneos más importantes del mundo, dejando a la tenista australiana de 80 años en el segundo lugar.

Djokovic posee casi todos los récords disponibles para él, superando las marcas establecidas por Roger Federer y Rafael Nadal. Tiene uno más que Serena Williams, quien ostenta el récord de la era Open femenina con 23. Por su parte, el español Carlos Alcaraz cuenta con 6 Majors.

¿Dónde y a qué hora ver la final del Abierto de Australia entre Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic?

La final del Abierto de Australia 2026 entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic inicia este domingo 1 de febrero a las 2:30 am, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de ESPN y Disney Plus.

Alcaraz va a su primera final en Australia; Nole por el Grand Slam 25

Djokovic, de 38 años, dijo que estaba adolorido y cansado después de la semifinal ante Janik Sinner y que probablemente no practicaría mucho el sábado, priorizando la recuperación para la final ante Carlos Alcaraz.

Alcaraz también dijo que se enfocará en la recuperación después de luchar con calambres y una pierna derecha adolorida en una victoria de cinco sets y cinco horas y 27 minutos sobre Alexander Zverev. Fue la semifinal más larga en la historia del Abierto de Australia.

No fue el partido más largo en la historia de Melbourne Park; no es sorprendente que Djokovic tenga ese récord con su victoria de 5:53 sobre Rafael Nadal en la final de 2012.

Djokovic se cruzó con Alcaraz entre las semifinales de cinco sets y lo felicitó por seguir adelante. Alcaraz estaba en una bicicleta de ejercicio enfriándose y Djokovic todavía se estaba preparando para su inicio retrasado de la noche.

Cuando estaba estableciendo metas para esta temporada, Djokovic dijo que se preguntó a sí mismo: “¿De acuerdo, qué es lo que busco de mí mismo?”. “Me imaginaba realmente jugando contra Jannik y Carlos en las etapas finales de los Grand Slams y luchando por ello”, dijo. “Muy afortunado de ya conseguirlo en el primer Slam del año.”

Djokovic admitió que tuvo suerte de llegar a las semifinales, después de recibir un walkover en la cuarta ronda antes de que Lorenzo Musetti se retirara durante su partido de cuartos de final después de ganar los dos primeros sets.

Contra Sinner, hubo momentos en que Djokovic parecía agotado y casi sin energía, pero su resistencia fue fenomenal. Sinner no pudo convertir ocho oportunidades de quiebre en el quinto set, solo logró dos de 18 en el partido, y Djokovic convirtió la primera oportunidad de quiebre que tuvo en el set decisivo.

Alcaraz también estuvo inestable en el tercer set, tomando un tiempo médico por lo que pensó que era un aductor lesionado en su pierna derecha. Resultó ser más probablemente calambres. Será su primera final en Australia.

