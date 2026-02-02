Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Forge FC vs. Tigres; Ronda 1 de la Liga de Campeones de la Concacaf

La Ronda 1 de la Liga de Campeones de la Concacaf arranca con un duelo clave entre Forge FC y los Tigres, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego. Ambos querrán iniciar el campeonato con un triunfo para comenzar a soñar con la calificación a la siguiente ronda del torneo regional.

El partido entre Forge FC y Tigres se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solamente por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos. Lo que más llama la atención para este encuentro es el clima, pues se rumorea que será el partido con la temperatura más baja en la historia de la Concacaf. Se espera que llegue a estar hasta -17 grados.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Forge FC vs. Tigres

El partido entre Forge FC y Tigres se jugará este martes 3 de febrero, en el estadio Tim Hortons Field, ubicado en Ontario, Canadá. El balón comenzará a rodar en punto de las 18:00 horas y podrá seguirse en vivo a través de la cadena FOX ONE y todos sus acuerdos comerciales con diferentes streams.

Forge FC vs Tigres

Fecha: hoy 3 de febrero

Hora: 18:00

Estadio: Tim Hortons Field

Transmisión: FOX ONE

Posibles alineaciones del partido entre Forge FC y Tigres

Forge FC Koleilat, Jevremovic, Nimick, Wright, Bekker, Ampomah, Achinioti-Jönsson, Massunda, Hojabrpour, Rama y Owolabi-Belewu

Tigres Nahuel Guzmán Defensas: Osvaldo Rodríguez, Rómulo Zwarg, Joaquim, Jesús Garza, Juan Pablo Vigón, Fernando Gorriarán, Marcelo Flores, Juan Brunetta, Diego Lainez y Ángel Correa

Así llegan Forge FC y Tigres al partido de la Concachampions

El equipo dirigido por Bobby Smyrniotis apenas iniciará la nueva temporada en la Canadian Premier League, mientras que los de Guido Pizarro intentarán mantener la buena racha que tienen en la Liga MX, tras derrotar 2-1 al León.

Este encuentro también representa el arranque de la Liga de Campeones de la Concacaf, mejor conocida como la Concachampions, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Concachampions está llena de sorpresas y emociones, y esta Ronda 1 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes en el inicio de la competencia.

“Debe ser el mejor equipo en los últimos 10 años en la Liga MX. Pero esto es lo que pasa en el futbol global, no hay equipos invencibles; cada equipo tiene sus fortalezas y debilidades. Encontrar que los pequeños detalles marquen la diferencia, ellos tienen calidad en todo el campo; deben venir y enfrentar diferentes condiciones”, dijo Bobby Smyrniotis, entrenador de Forge FC.