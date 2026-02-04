Patrick Mahomes, en escándalos y dramáticos problemas; ¿quién es su padre y por qué está arrestado?

En la semana del Super Bowl 2026 el nombre de Patrick Mahomes está sonando mas fuerte que el de muchos de los jugadores que disputarán el duelo de la NFL, pues su padre, Patrick Mahomes Sr., fue arrestado de nuevo por violar su libertad condicional. El papá del mariscal de campo de los Kansas City Chiefs enfrenta pasar hasta 10 años en prisión.

Patrick Mahomes Sr. was arrested for a probation violation.



Details: https://t.co/nIGPT1JhZd pic.twitter.com/7rTBX3SViQ — TMZ (@TMZ) February 3, 2026

Patrick Mahomes Sr., exbeisbolista de la MLB, violó su libertad condicional al conducir en estado de ebriedad. El padre del quarterback fue llevado a la prisión del condado de Smith la mañana de este martes, a días del Super Bowl. No es la primera vez que fue arrestado por el mismo delito. Han sido por lo menos tres veces que lo han detenido por manejar bajo los afectos del alcohol.

Uno de los más recordados fue cuando se reveló su detención a días del Super Bowl 2024, en donde su hijo fue estelar de los Chiefs ante los San Francisco 49ers. Se declaró culpable de aquella vez y recibió sentencia de libertad condicional de 5 años. Pero ahora podría enfrenta una gran condena.

BREAKING: Patrick Mahomes Sr. arrested for allegedly violating probation following his THIRD DWI charge



The 55-year-old father of Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes was reported for drinking alcohol



This violated a five-year probation stemming from his third DWI… pic.twitter.com/RprKk248yf — Unlimited L's (@unlimited_ls) February 3, 2026

Luego de recaer en su delito, Patrick Mahomes Sr. enfrenta 10 años de conesa. Habrá que esperar a que la justicia en Estados Unidos determine la sentencia del papá de Patrick Mahomes, quien jugó hasta 2003 en las Grandes Ligas. Formó parte de franquicias como Minnesota Twins, Boston Red Sox, New York Mets, Texans Rangers, Chicago Cubs y Pittsburg Pirates.

¿Quién es Patrick Mahomes Sr., padre de Patrick Mahomes?

Patrick Mahomes Sr. es un exjugador profesional de beisbol estadounidense cuya carrera y vida personal han sido tan intensas como complejas. Nació el 9 de agosto de 1970 en Texas, se destacó desde joven como atleta y finalmente fue seleccionado en el draft de la MLB, iniciando su trayectoria en las Grandes Ligas en 1992 con los Minnesota Twins.

A lo largo de 11 temporadas en la MLB, también jugó con equipos como los Boston Red Sox, New York Mets, Texas Rangers, Chicago Cubs y Pittsburgh Pirates, actuando principalmente como lanzador y acumulando un récord de victorias y derrotas equilibrado en su carrera en las mayores. Su trayectoria profesional abarcó más de dos décadas si se consideran sus años en ligas menores, en Japón y en ligas diversas.

En el ámbito familiar, Mahomes Sr. se casó en 1998 con Randi Martin, con quien tuvo dos hijos: Patrick Lawrence Mahomes II, hoy mariscal de campo estrella de los Kansas City Chiefs y varias veces MVP y campeón del Super Bowl.

aar