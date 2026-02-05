¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX EN VIVO y GRATIS en México?

La Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se disputa el viernes 6 de febrero y el sábado 7 de febrero. Dos días en donde los clubes entran en acción con duelos clave para que sigan buscando los primeros puestos de la clasificación general. Esta fecha no habrá duelos el 8 de febrero porque se día se realiza el Super Bowl de la NFL entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

La jornada arranca con 4 duelos el viernes. A las 19:00 horas arranca la acción con el choque entre Tigres vs Santos y el Necaxa vs Atlético de San Luis. El día cierra con el Tijuana vs Puebla y el Mazatlán vs Chivas.

Segundo día de actividad de los clubes de la Liga BBVA MX en @TheChampions 2026. 🙌@Rayados rescató el empate en Guatemala y @CruzAzul se impuso como visitante en Canadá, en los partidos de Ida de la Primera Ronda. 😎



🔗 Consulta todos los detalles: https://t.co/wboF4CjbsS… pic.twitter.com/IgWTgsuwJo — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 5, 2026

¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 5 del Clausura 2026?

Tigres vs Santos-19:00 horas-Viernes 6 de febrero-Azyeca 7 y FOX en FOX ONE

Necaxa vs Atl. San Luis-19:00 horas-Viernes 6 de febrero-Claro Sports y Vix Premium

Tijuana vs Puebla-21:06 horas-Viernes 6 de febrero-FOX ONE y FOX Plus

Mazatlán vs Chivas-21:06 horas-Viernes 6 de febrero-Azteca 7 y FOX

Querétaro vs León-17:00 horas-Sábado 7 de febrero-FOX ONE

Toluca vs Cruz Azul-17:00 horas-Sábado 7 de febrero-Azteca 7 y FOX

Atlas vs Pumas-19:05 horas-Sábado 7 de febrero-Canal 5, TUDN, VIX Premium y canal de YT de Miguel Layún

Pachuca vs Juárez-19:06 horas-Sábado 7 de febrero-FOZ

América vs Monterrey-21:10 horas-Sábado 7 de febrero-Canal5, TUDN y Vix Premium

Todas las horas son del tiempo del centro de México.

Los encuentros de esta fecha estarán disponibles a través de canales comoAzteca 7, Canal 5 y transmisión online mediante diferentes plataformas.

Chivas, a mantener la cima del Clausura 2026

Las Chivas han sorprendido en el inicio del Torneo Clausura 2026, pues marchan con paso perfecto luego de cuatro juegos y ante Mazatlán buscarán su quinto triunfo al hilo para mantenerse como el líder indiscutido de la Liga MX. En caso de ganarle a los Cañoneros, los rojiblancos alcanzarían 15 unidades.

Pero si el equipo de Gabriel Milito pierde podrían bajar del primer lugar, ya que Cruz Azul es segundo lugar y de ganar su duelo empatarían los 12 puntos de los tapatíos. Sin duda los cementeros y los tapatíos buscarán estar sumar tres unidades más, para poder seguir en la parte alta.

Otro equipo que sorpresivamente se encuentra en la cima de la Liga MX es el Atlas, que es tercer lugar con 9 puntos y que esta jornada se mide a los Pumas, que son cuartos de la general con 8 unidades. Un duelo importante en el Estadio Jalisco, pues el que gane seguirá de cerca a los líderes.

Equipos como América, Pumas, Cruz Azul, Tigres y Monterrey tuvieron acción a media semana en la Concacaf Champions Cup, mejor conocido como la Concachampions.

aar