Dónde ver EN VIVO Y GRATIS la primera competencia de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo saldrá a escena en busca de la medalla de oro.

La actividad de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 continúa, pero el martes es un día especial para la delegación mexicana, pues el primer atleta de nuestro país saldrá a escena en busca de llegar a la final en patinaje artístico.

Donovan Carrillo comenzará su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno con su aparición en el programa corto de la prueba individual de patinaje artístico, la cual definirá a los deportistas que avancen a la fase por medallas, que sería la segunda final olímpica del oriundo de Zapopan, Jalisco.

Si quieres saber a qué hora y cuál es el canal por donde podrás ver la actividad de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno, aquí te contamos TODOS los detalles de la primera competencia del mexicano.

Donovan Carrillo🇲🇽 será el primer mexicano en competir en #MilanoCortina2026 🔥



¡Aquí están sus horarios! pic.twitter.com/1lvmA4qIo6 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) February 7, 2026

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS la primera competencia de Donovan Carrillo

Donovan Carrillo está listo para salir a escena en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina este martes 10 de febreo del 2026. El programa corto de patinaje artístico comenzará en punto de las 10:30 horas, tiempo del centro de México y podrá seguirse en vivo a través de ViX. También estará disponible en Claro Sports y Canal 9.

Fecha: martes 10 de febrero del 2026

Hora: 10:30

Transmisión: Claro Sports, Canal 9 y ViX

Donovan Carrillo es el abanderado de la delegación mexicana

Donovan Carrillo estuvo presente en Palacio Nacional antes de viajar a Italia para participar en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina, esto con el fin de recibir la lábaro patrio y convertirse en el abanderado de nuestro país para la justa olímpica.

El patinador artístico también fue el encargado de cargar con la Bandera de México durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, además de tener todas las miradas y el apoyo de nuestra gente durante su primera competencia.

El atleta mexicano competirá por alcanzar su segunda final olímpica en su carrera, una misión un tanto complicada, pero sabemos que el mexicano realizará todo por meterse a la pelea por medallas en la justa olímpica en Milano-Cortina.

DCO