Erling Haaland da tres puntos al City al minuto 93

El delantero noruego festeja una de sus dos anotaciones, ayer, con el Manchester City.

ERLING HAALAND mantuvo viva la lucha por el título de la Liga Premier del Manchester City el domingo con un penal en el tiempo de descuento de la segunda mitad, asegurando una victoria por 2-1 contra el Liverpool.

El penalti de Haaland selló la remontada para el equipo de Guardiola en un explosivo partido en Anfield y redujo la diferencia con el líder Arsenal a seis puntos.

Las perspectivas de título del City parecían en mal estado cuando Dominik Szoboszlai anotó un impresionante tiro libre de larga distancia que entró tras golpear el poste a los 74 minutos. Y aunque Bernardo Silva igualó 10 minutos después, el City parecía que iba a mantenerse a ocho puntos del líder.

TE RECOMENDAMOS: Chivas sigue de líder Hormiga y su efectividad de 4 goles cada 86 minutos

Pero Haaland enloqueció a los aficionados visitantes al disparar al rincón inferior desde el punto de penal al 93’ después de que el portero del Liverpool, Alisson, derribara a Matheus Nunes en el área.

El Tip: Ousmane Dembélé brilló con dos goles y una asistencia para que el PSG aplastara ayer 5-0 a su acérrimo rival Olympique de Marsella para recuperar la cima.

“Estaba realmente nervioso justo antes. Todos mis pensamientos estaban en meter el balón en la red”, dijo Haaland a Sky Sports. “Sensación increíble”.

Todavía hubo tiempo para más drama. El portero del City, Gianluigi Donnarumma, realizó una espectacular parada para desviar un disparo de Alexis Mac Allister que se dirigía a la esquina superior.

Y el suplente del City, Rayan Cherki, anotó desde el mediocampo, sólo para que el VAR lo anulara y expulsara a Szoboszlai por una falta sobre Haaland.

El City había ganado solamente una ocasión en sus últimas 23 visitas a Anfield. Para Guardiola, el récord era de una victoria en 10 desde que llegó a Inglaterra en 2016. Y aun así, esa victoria llegó en un partido a puerta cerrada durante la pandemia de Covid en 2021.

“Venir aquí a Anfield siempre es, para mí, el lugar más difícil de la Liga Premier”, dijo Bernardo. “Cuando anoté, estaba bastante feliz, obviamente porque estábamos de vuelta en el juego, pero necesitábamos otro y Erling nos consiguió ése”.

El Arsenal había abierto una ventaja de nueve puntos en la cima el sábado.