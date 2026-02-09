Inter suma quinta victoria de manera consecutiva

LUIS HENRIQUE, al momento de sacar su disparo para el Inter, ayer.

Con un gol de Lautaro Martínez, el Inter de Milán vapuleó 5-0 a un Sassuolo que jugó con 10 hombres, para ampliar su liderato en la Serie A a ocho puntos sobre el AC Milan, que no jugó este fin de semana debido a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Yann Bisseck y Marcus Thuram anotaron en la primera mitad para el Inter. Lautaro hizo el tercero a los 50’.

Manuel Akanji facturó el cuarto a los 53’ y Luis Henrique sentenció a los 80 minutos para darle al Inter su quinta victoria consecutiva en todas las competiciones.

Sassuolo venía de enhebrar un par de victorias tras una racha de siete partidos sin ganar. Jugó en inferioridad numérica desde los 54’ después de que Nemanja Matic recibiera una segunda tarjeta amarilla. Los anfitriones, que se encuentran en el puesto 11, apenas ensayaron un remate a puerta.

El Milan, que marcha en el segundo lugar de la Serie A, no pudo recibir al Como este fin de semana después de que el estadio San Siro fuera utilizado para la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno. Ese contratiempo había llevado a la Serie A a considerar trasladar el partido a Perth, Australia. El duelo se jugará ahora el 18 de febrero.

Pierre Kalulu anotó en el sexto minuto del descuento para que Juventus rescatara un empate de 2-2 en casa contra Lazio después de ir perdiendo por dos goles y así asegurar mínimo un punto.

La Lazio se adelantó con un gol de Pedro en el tiempo añadido de la primera mitad y duplicó su ventaja poco después del descanso con un gol de Gustav Isaksen a los 47 minutos.