Seattle ahoga a los Pats

Los Seattle Seahawks consiguieron su segundo trofeo Vince Lombardi luego de derrotar por marcador de 29-13 a los New England Patriots en el Super Bowl LX de la NFL, celebrado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde la defensa de los Halcones Marinos estuvo implacable y asfixió a Drake Maye, quarterback de los Pats.

Pasaron 11 años para que los Halcones Marinos cobraran revancha de la derrota a manos de los Pats en el Super Bowl XLIX, cuando Tom Brady y compañía dejaron con las manos vacías a los entonces dirigidos por Pete Carroll. Sam Darnold, mariscal de campo de los de Washington, probó las mieles de la gloria tras su difícil paso por cuatro franquicias.

Darnold y Mike MacDonald celebran, ayer, con el Vince Lombardi. ı Foto: Reuters y AP

No menos importante y destacado fue el desempeño del running back Kenneth Walker III, el MVP (Jugador Más Valioso) luego de 27 acarreos y 135 yardas.

El Dato: Seattle jugó su primer Super Bowl el 5 de febrero del 2006, cuando perdió por marcador de 21-10 ante los Pittsburgh Steelers en el Ford Field de Detroit, Michigan.

Seattle se puso en ventaja en los primeros momentos del arranque del juego con un gol de campo de 33 yardas de Jason Myers, quien logró otros cuatro más durante el partido.

La defensiva de los Halcones Marinos estuvo implacable durante la primera mitad del juego, aunque solamente se fue al medio tiempo con ventaja de 9-0 tras otros dos goles de campo de Jason Myers.

Concentrado. Christian González, cornerback de los Patriots, interrumpe un pase dirigido al receptor abierto de los Seattle Rashid Shaheed (22). ı Foto: Reuters y AP

Una de las acciones más destacadas en el segundo cuarto del encuentro en el Levi’s Stadium la protagonizó Christian González, el cornerback de los Patriots que tiene raíces colombianas que tuvo una espectacular jugada a la defensiva al impedir un touchdown de los Seahawks.

Jason Myers consiguió su cuarto gol de campo (69 yardas) de la noche en el tercer cuarto para aumentar la ventaja de los de Washington a 12-0.

6 Super Bowls han perdido los Patriots

New England devolvió la patada hasta la yarda 32. Fue precisamente en el penúltimo cuarto del encuentro que se registró la primera captura para Sam Darnold, mariscal de campo de Seattle.

Certero. Mack Hollins, receptor abierto de Nueva Inglaterra, recibe un pase de Sam Darnold para convertir el primer touchdown del encuentro. Foto›Reuters y AP

Una mala noticia llegó para los campeones de la NFC, cuando el receptor abierto Jaxon Smith-Njigba abandonó el Super Bowl LX por una conmoción cerebral. Sin embargo, pudo regresar al último cuarto.

Los errores seguían condenando a unos Patriots que se fueron al último cuarto del duelo sin puntos y con la necesidad de conseguir una auténtica hazaña. La defensiva de Nueva Inglaterra era la que impedía que esto fuera ya una paliza a estas alturas del juego.

El primer touchdown del Super Bowl LX lo consiguió AJ Barner en los albores del último cuarto. Jason Myers convirtió la patada de punto extra y los Halcones Marinos estaban ya muy cerca del trofeo Vince Lombardi al irse 19-0.

Marca. Jason Myers, pateador de los Halcones Marinos, anota uno de sus cinco goles de campo, con lo que impuso récord en el Super Bowl, anoche. ı Foto: Reuters y AP

Un aficionado que según le iba a los Patriotas ingresó a la cancha del Levi’s Stadium pocos momentos después mientras la desesperación ya se apoderaba de los integrantes de Nueva Inglaterra.

Pero justo después de ese incidente los dirigidos por Mike Vrabel lograron sus primeros puntos del duelo con un touchdown de Mack Hollins. Andy Borregales hizo efectiva la patada de punto extra y los monarcas de la Conferencia Americana todavía seguían vivos.

La esperanza de los Patriots terminó con el touchdown de Uchenna Nwosu a falta de 4 minutos y 27 segundos en el reloj. Jason Myers concretó la patada de punto extra. Sin embargo, Rhamondre Stevenson hizo más decorosa la pizarra con su anotación, pero el tiempo ya no le alcanzó a Nueva Inglaterra.

Histórico. Mike Macdonald, entrenador en jefe de Seattle, se convirtió en el tercer coach más joven en conquistar el Trofeo Vince Lombardi de la NFL. ı Foto: Reuters y AP

A Nueva Inglaterra se le negó un séptimo Trofeo Lombardi, lo que habría roto el empate que tiene con los Steelers de Pittsburgh por la mayor cantidad en la historia de la NFL. Fue un final estrepitoso para una temporada de cuento de hadas para los Patriots, que terminaron la campaña regular con marca de 14-3 en la primera temporada del entrenador Mike Vrabel, que venía de dos torneos consecutivos de 4-13.

Rompe sequía de 28 años en el SB

KENNETH WALKER III fue el jugador clave en el Super Bowl LX para que los Seahawks movieran las cadenas en todo el partido; gracias a él, su equipo estuvo en gran posición en el campo durante diferentes etapas del partido para que el pateador sumara tres puntos a la cuenta de los campeones.

Durante todo el encuentro, el corredor de 25 años tuvo 27 acarreos en los cuatro cuartos, 135 yardas y casi consiguió un touchdown; sin embargo, un castigo por holding de la línea ofensiva de Seattle le quitó su anotación al MVP.

Kenneth Walker III rompió una racha de 28 años sin que un corredor se convirtiera en el MVP del Super Bowl; fue en la edición de 1998 cuando Terrell Davis, exjugador de los Broncos de Denver, firmó una estupenda actuación en el Súper Tazón para ser nombrado el mejor jugador de la edición XXXII, la que perdieron contra Washington en el tiempo mencionado.