El día que Pep Guardiola besó a Cirilo Saucedo por culpa de Cuauhtémoc Blanco (VIDEO)

El futbol mexicano ha tenido muchos momentos sublimes en su historia. Uno de ellos sucedió durante la estancia del exjugador español Pep Guardiola, en los Dorados de Sinaloa. El hoy entrenador del Manchester City protagonizó un beso con su entonces compañero Cirilo Saucedo por culpa de Cuauhtémoc Blanco.

Todo pasó un 2 de febrero de 2006, cuando Dorados jugaba como local en el Estadio Dorados ante las Águilas del América. Fue un partido complicado para los capitalinos, que perdieron 2-0. Sin embargo, la victoria del Gran Pez no fue lo más recordado, sino el penalti que Cirilo Saucedo le atajó a Cuauhtémoc Blanco.

Pep Guardiola estaba en la cancha en ese partido. Con el marcador en ventaja de Dorados, se le presentó una oportunidad de oro para las Águilas con un penalti. Como era costumbre por aquellos días, el cobrador fue El Temo. Pero Cirilo Saucedo salvó su marco y con la euforia del momento el técnico exBarcelona se le fue encima y le plantó un beso.

Antes de ser uno de los directores técnicos más ganadores e influyentes en la historia del futbol mundial, Pep Guardiola se dio un tiempo de venir a jugar en México, en la entonces Primera División (hoy Liga MX). El que el multicampeón de Champions estuviera en Sinaloa sigue impresionando a los fans.

“Pep Guardia jugando en Dorados es de las cosas más surrealistas que le ha pasado a esta triste liga. Dios bendiga la Liga MX”, dice uno de los mensajes en el video que queda como testigo del beso de Guardiola a Saucedo.

Pep Guardiola besa a Cirilo Saucedo en un partido de la Liga MX ı Foto: Especial

Muchos siguen sin creer que Pep Guardiola tuviera un paso en Dorados y hasta lo comparan con un video hecho por Inteligencia Artificial. “Cirilo Saucedo, Cuahutémoc y Pep Guardiola jugando en la Liga MX, ¿México o IA?“.

Por otro lado, el video también sirvió para que algunos fans comentaran sobre el nivel y trayectoria de Cuauhtémoc Blanco, quien es uno de los grandes referentes, sino el que más, de las Águilas del América.

“Los americanistas quieren poner a Cuau como un histórico por ser peleonero y un único partido contra Brasil, pero toda su carrera fue un jugador de medio pelo”, dice un fan.

