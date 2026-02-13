Pumas viene de atrás ante el Puebla y logra gran remontada para seguir invicto en el Clausura 2026

Pumas remontó de visitante al Puebla en el comienzo de la Jornada 6 del Clausura 2026.

Pumas vino de atrás ante el Puebla y se repuso de un 2-0 en contra para imponerse 3-2 en el Estadio Cuauhtémoc en el partido con el que se puso en marcha la Jornada 6 del Clausura 2026, y los felinos siguen invictos en el actual torneo de la Liga MX.

La Franja se puso al frente al minuto 29 por conducto del costarricense Juan Pablo Vargas, quien abatió a su compatriota Keylor Navas con un remate de cabeza en un tiro libre ejecutado por Kevin Velasco.

¡Gool del Puebla!



Édgar Guerra amplía el marcador con un derechazo que vence a Keylor

El Puebla aumentó su ventaja al 41’ con un disparo raso de derecha de Edgar Guerra tras una asistencia de Emiliano Gómez en un contragolpe.

Pumas reacciona ante el Puebla previo al descanso

Pero los del Pedregal reaccionaron antes del descanso, cuando al minuto 44 apareció Guillermo ‘Memote’ Martínez, exdelantero del cuadro camotero, para acercar a los felinos con un remate de cabeza en el área a centro de Robert Morales.

El árbitro señaló un penalti a favor de Pumas al minuto 63 por una falta de Kevin Velasco sobre Robert Morales, luego de revisar la acción por indicación del VAR. El delantero paraguayo engañó a Ricardo Gutiérrez desde los 11 pasos y le dio a los visitantes el empate.

¡Gool de Pumas!



Memote Martínez acerca a su equipo en el marcador tras un centro de Morales

¡Gol de los Pumas!



Los felinos remontan el partido al 87' con gol de Juninho Vieira.



Efraín Juárez mandó a la cancha a Uriel Antuna al minuto 78 en sustitución del Memote Martínez. En la siguiente jugada, Juninho estuvo a punto de marcar el gol de la voltereta para Pumas, pero estrelló el balón en la humanidad de Ricardo Gutiérrez. Jordan Carrillo impactó el esférico en el contrarremate, pero la defensa tapó el disparo.

Jordan Carrillo tuvo otra ocasión de poner adelante a Pumas al minuto 83 con un tiro de primera intención que se fue apenas a un costado del arco del Puebla.

Juninho se convirtió en el héroe de Pumas al convertir al minuto 88 el gol de la victoria de los universitarios, con un gran remate de zurda tras una media vuelta, luego de un centro de Uriel Antuna, quien tuvo un enorme esfuerzo para enviar el servicio antes de que el balón abandonara la cancha.

¿Contra quién va Pumas?

Los Pumas vuelven a las canchas el próximo 22 de febrero, cuando sean locales ante el Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario para el duelo correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026. Rayados enfrenta este sábado 14 de febrero al León en la cancha del BBVA.

Por su parte, el Puebla será local contra el América el próximo viernes 20 de febrero por la noche en el Estadio Cuauhtémoc. Las Águilas se miden ante las Chivas este 14 de febrero en el clásico nacional.

EVG