¡De oro! Lucas Pinheiro Brathen hace historia y gana la primera medalla olímpica invernal para América Latina

El brasileño Lucas Pinheiro Brathen hizo historia al ganar para su país y para América Latina la primera medalla en uno Juegos Olímpicos de Invierno. Jamás, en toda la trayectoria de este evento, un representante latino había conquistado presea y Pinheiro se colgó el oro en eslalon gigante del esquí alpino en Milano-Cortina 2026.

Lucas Pinheiro había representado antes a Noruega. Sin embargo, dejó de competir para la tierra de su padre porque se desilusionó del deporte. Pero en 2023 salió del retiro para empezar a competir por Brasil, país de su madre.

