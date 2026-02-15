“El Chivamión” el impactante apodo que se ganó este aficionado de Chivas por hacerse del baño en el estadio (VIDEO)

Se llevó a cabo el Clásico Nacional del Clausura 2026, pero a pesar de que el Rebaño Sagrado se llevó la victoria, una escena de un aficionado de las Chivas haciéndose del baño dentro del estadio se llevó los reflectores en las redes sociales.

En las imágenes se puede ver a esta persona en una de las columnas del recinto dándole la espalda a la cancha, haciendo del baño en un vaso, por lo que se llega a ver en el video. Después regresa con el grupo de personas con las que asistió y un policía se acerca a hablar con él y le pide que lo acompañe.

En redes sociales comenzaron a apodar a este aficionado como el “Chivamión”, pues parece que esta persona no aguantó para llegar a los baños del estadio y terminó haciendo sus necesidades entre las butacas del recinto de la Liga MX.

El recinto de Guadalajara sufre estás imágenes a meses del Mundial 2026

“El Chivamión” se volvió viral en redes sociales por hacerse del baño en las tribunas del estadio de las Chivas, pues el recinto de la Liga MX tiene sanitarios muy cerca para que los fanáticos no batallen con ese tema al momento de ir a un partido.

Sin embargo, estas imágenes dejan ver lo que ocurre en uno de los estadios mundialistas a pocos meses de que la Copa del Mundo de la FIFA arranque en nuestro país, pues el inmueble en Guadalajara es uno de los primeros que tendrá acción durante el torneo de este verano.

Cabe recalcar que, antes del arranque del Apertura 2025, la casa del Rebaño Sagrado tuvo algunas modificaciones, como el cambio de pasto; sin embargo, este video también deja mal parado a nuestro país ante los ojos de la afición extranjera.

¿Quién dijo bravo? 🤔 Bravísimo, Rojiblancos 👏🏻



¡6 de 6 y seguímos de líderes!



¡#ElClásicoDeMéxico es, OTRA VEZ, para el Guadalajara! 🔴⚪️🇲🇽 pic.twitter.com/lB3r64ziGM — CHIVAS (@Chivas) February 15, 2026

Chivas, el candidato número uno para el título de la Liga MX

Las Chivas de Gabriel Milito siguen en plan grande en este Clausura 2026, pues el conjunto de Guadalajara lleva seis victorias de seis posibles en el torneo local, siendo el único equipo con 18 puntos en la tabla general.

Después de ganar el Clásico Nacional ante el América, el siguiente reto del Rebaño Sagrado será enfrentar al Cruz Azul en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, cotejo que enfrenta al primer puesto de la tabla general contra el segundo lugar de la competencia.

En caso de que las Chivas logren sacar los tres puntos ante los cementeros, los rojiblancos llegarán a 21 puntos y siete victorias, además de seguir invictos en el certamen, siendo el candidato número uno para llevarse el título de la Liga MX.

DCO