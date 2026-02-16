Brignone gana dos oros con fractura en la pierna

Federica Brignone y Johannes Hoesflot Klaebo se deslizaron hacia la historia en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina, ayer, cada quien en su respectiva disciplina conquistando medallas.

Brignone continuó encantando a la nación anfitriona al ganar su segunda medalla de oro en estos Juegos Olímpicos, aunque lo sorprendente es que la atleta europea todavía sufría dolor por la grave fractura de pierna que vivió el año pasado.

Luego, la esquiadora italiana conocida como “La Tigresa” fue imbatible en la jornada de eslalon gigante para lograr su segundo oro de esta edición y su quinta medalla olímpica, además de romper su propio récord como la campeona olímpica de esquí alpino femenino de mayor edad.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX Está es la peculiar razón por la que el Cruz Azul vs Tigres es el Clásico del Cemento

El Dato: Poco a poco se acerca el final de los Juegos Olímpicos de Invierno y la clausura del evento se llevará a cabo el 22 de febrero en la Arena de Verona.

Tras romperse varios huesos en marzo del año pasado, Brignone necesitó dos cirugías y 42 puntos de sutura para reconstruir su pierna, pero esto no detuvo a la italiano, quien regresó a esquiar apenas en enero y un mes más tarde se colgó dos medallas de oro en los JOI.

Por su parte, Klaebo ganó su noveno título olímpico y ahora tiene la mayor cantidad de medallas de oro en la historia de la justa invernal, el deportista conquistó su presea de primer lugar con el equipo varonil de relevos de esquí de fondo de Noruega.

Klaebo ahora tiene el récord en solitario con la mayor cantidad de oros en los Juegos Olímpicos de Invierno tras ganar el noveno oro de su carrera en esquí de fondo.

7 participaciones tiene Sarah Schleper

El primer ministro de Noruega estaba observando mientras el deportista remataba la presea de relevos de su equipo. Con este título desempató el récord que compartía con otros tres noruegos: los fondistas Marit Bjoergen, Bjoern Daehlie y Ole Einar Bjoerndalen.

Klaebo podría llegar a los 10 oros antes de que terminen los Juegos de Milano Cortina. Tendrá su primera oportunidad en el sprint por equipos el miércoles antes de la carrera de 50 kilómetros el sábado.

El habitualmente tranquilo mundo del curling se ha visto sacudido por una polémica sobre el “doble toque”, la cual se amplió ayer cuando al equipo varonil británico le retiraron una piedra por dicha infracción.

Los equipos varoniles y femeninos de Canadá habían estado bajo la lupa. Un escenario inesperado lleno de improperios por parte del canadiense Marc Kennedy, tras una acusación de doble toque contra Suecia el viernes, resaltó el problema. Un doble toque ocurre cuando un jugador toca una piedra nuevamente después de haberla soltado.

Por otro lado, Mikael Kingsbury se llevó el oro, la quinta medalla olímpica de su carrera, en la prueba inaugural de baches duales el domingo, tres días después de conformarse con la plata en la prueba tradicional, en una victoria sorpresiva del australiano Cooper Woods.

Mientras que la neerlandesa Jutta Leerdam ganó otra medalla, pero fue de plata, ya que perdió ante su compañera de equipo, Femke Kok, en los mil metros femeniles. La japonesa Miho Takagi fue tercera y la campeona defensora, la estadounidense Erin Jackson, terminó quinta.

El equipo de Gran Bretaña ganó su primer oro olímpico de la historia en cualquier deporte de nieve con el triunfo de Charlotte Bankes y Huw Nightingale en el snowboardcross por equipos y hubo otro oro británico en skeleton por equipos horas más tarde.

El biatlón vio el primer oro olímpico para Italia, ya que Lisa Vitozzi ganó la persecución femenil, horas después del sorpresivo primer lugar del sueco Martin Ponsiluoma en la prueba varonil.

Noruega es el país que lidera el medallero olímpico, con 26 medallas, 12 oros, siete platas y tres bronces.

Schleper, descalificada de Juegos Olímpicos

La mexicana Sarah Schleper usó unos esquís un milímetro más largo de lo permitido y eso derivó en que fuera descalificada de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, su séptima participación en el magno evento deportivo.

Schleper fue la atleta 49 en salir y logró el primer descenso de la prueba de esquí alpino con un tiempo de 1:08.95. El protocolo después de la competencia parecía seguir su curso normal, pero la mexicana se dio cuenta en la pantalla gigante del complejo de que había sido descalificada.

Sarah Schleper se percató de su descalificación de los Juegos de Milano-Cortina 2026 mientras daba entrevistas a los medios de comunicación, cuando leyó las letras DSQ en color amarillo junto a su nombre.

Sarah Schleper admitió que fue su error haber usado unos esquís más largos de lo permitido, al tiempo que dejó claro que no fue algo que haya hecho de manera intencional para obtener ventaja ante sus rivales.

“Se debió a la altura del esquí, sé que tienen las reglas por nuestra seguridad. No quiero romper las reglas, obviamente. Estoy saturada con tantas cosas, quizá debí irme más abajo para no pasarme, fue un error de mi parte. Debí aprender mi lección del pasado”, comentó la mexicana ante la prensa.

Debido a este inconveniente, la mexicana Sarah Schleper ya no pudo realizar el segundo descenso de la prueba, por lo que su aventura en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 terminó antes de lo esperado para la leyenda.