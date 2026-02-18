Javier Aguirre feliz y ansioso por enfrentar retos “importantes” antes de la Copa del Mundo 2026

El proceso de preparación de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026 concluirá con 32 partidos bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, quien dijo que todos los jugadores tienen las puertas abiertas al Tricolor, además que dijo que el Vasco aseguró los duelos de cierre son importantes.

“De verdad que estoy muy contento de estar en Puebla… Insisto, estadio mundialista. Me tocó venir como jugador, como entrenador y ahora como entrenador de la Selección. Ya venimos y jugamos contra un equipo español (Valencia), la gente apoya, siempre apoyándonos, se respira futbol. Pedí un partido en Puebla, pedí un partido importante y me lo conceden”, expresó el Vasco Aguirre sobre el juego ante Ghana en Puebla.

¡En Puebla se respira futbol y se sabe! 😤⚽



Javier Aguirre nos cuenta lo emocionado que está de que podamos regresar a Puebla para medirnos ante un rival de nivel como lo es la Selección de Ghana.🎙️#SomosMéxico🇲🇽 #ÚltimaEscala pic.twitter.com/GewT8FM7Sx — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 18, 2026

El duelo ante las Estrellas Negras es relevante, ya que México abre la Copa del Mundo 2026 ante Sudáfrica. Para este y los demás compromisos, Javier Aguirre aseveró que todos los futbolistas tienen oportunidad de ser llamados.

“Yo espero escuchar a mi cuerpo técnico y no equivocarnos en la realización de la lista. Al final todo mundo tiene abierta la puerta en selección. Si es mexicano y está jugando, tiene abiertas las puertas. Nadie está vetado, pero nadie tiene su lugar seguro”, comentó.

A la Selección Mexicana le quedan seis partidos antes del arranque de la Copa del Mundo 2026. El próximo 25 de febrero se enfrentarán ante Islandia en Querétaro, cotejo en donde solo serán convocados jugadores de la Liga MX.

¡Nos vemos en el Cuauhtémoc! 🏟️



Nuestro partido de preparación ante Ghana se llevará a cabo en el bellísimo estado de Puebla. 🥰👏



Todos los detalles ➡️ https://t.co/TUpktFKKhL#ÚltimaEscala 🇲🇽 #SomosMéxico pic.twitter.com/poqOSHcZMG — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 18, 2026

“Me llena de orgullo y satisfacción jugar en nuestro país. Es cierto que se acerca la Copa para afinar detalles; intentaremos ajustarlo y presentaremos el mejor equipo. Quiero que los jugadores sientan el calor, es un buen examen vs Ghana”, dijo al respecto del choque en el Cuauhtémoc.

En marzo, como parte de la Fecha FIFA, el conjunto azteca chocará ante Portugal el 28 para inaugurar el Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte para el Mundial. Tres días después harán lo propio ante Bélgica, aunque este cotejo se realizará en el Solder Field de Chicago, Estados Unidos.

Para la última escala antes del certamen de la FIFA, la Selección Mexicana tendrá pruebas para afinar detalles. El 22 de mayo ante Ghana en Puebla; el 30 del mismo mes ante Australia en el Rose Bowl de Pasadena California y cierran su preparación antes del Mundial 2026 ante Serbia, con sede por definir.

No toques la imagen si no quieres ver una 🐜...#SomosMéxico pic.twitter.com/o0R3RJr0HE — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 17, 2026

Para la Fecha FIFA de marzo se espera que México llame a los jugadores que en su mayoría ya estén contemplados para la lista final del Mundial 2026. Entre los nombres el más sonado es el del mediocampista Álvaro Fidalgo, quien dejó hace unas semanas al América para llegar al Betis.

El posible llamado del Maguito ha sido de los temas más comentados entre los aficionados. Sin embargo, dejó ver que su lista para enfrentar a los lusos y belgas será hecha tomando en cuenta a su cuerpo técnico.

Para terminar su intervención, el entrenador de la Selección Mexicana tocó el tema de los jugadores lesionados que tiene. Elementos como Edson Álvarez, Gilberto Mora, Santiago Giménez y más, son duda en cuanto al estado físico en el que llegarán a días de la Copa del Mundo 2026.

“Fíjate que en ese sentido estoy ocupado en la recuperación de seis o siete con cirugía. La semana pasada estuve con Gilberto Mora, que atraviesa un problema de Pubalgia, Edson está en recuperación. Estamos en contacto con ellos, es el plan 365, estamos pendientes de esta gente, son circunstancias del futbol, Santi tuvo que ser intervenido. Edson viene de un golpe en diciembre”, dijo Javier Aguirre.

aar