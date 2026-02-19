México termina proceso del vasco rumbo al Mundial con 32 juegos

El proceso de preparación de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026 concluirá con 32 partidos bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, quien dijo que todos los jugadores tienen las puertas abiertas al Tricolor. Además, aseguró que los duelos de cierre son importantes.

“De verdad que estoy muy contento de estar en Puebla… Insisto, estadio mundialista. Me tocó venir como jugador, como entrenador y ahora como director técnico de la Selección. Ya venimos y jugamos contra un equipo español (Valencia); la gente apoya, siempre apoyándonos, se respira futbol. Pedí un partido en Puebla, pedí un encuentro importante y me lo conceden”, expresó el Vasco Aguirre sobre el juego ante Ghana en Puebla.

El Dato: La Selección Nacional Sub-17 consiguió su clasificación a la Copa Mundial de la categoría en Qatar 2026 luego de imponerse 2-1 al anfitrión Trinidad y Tobago.

El duelo ante las Estrellas Negras es relevante, ya que México abre la Copa del Mundo 2026 ante Sudáfrica. Para éste y los demás compromisos, Javier Aguirre aseveró que todos los futbolistas tienen la oportunidad de ser convocados.

“Yo espero escuchar a mi cuerpo técnico y no equivocarnos en la elaboración de la lista. Todo mundo tiene la puerta abierta en selección. Si es mexicano y está jugando, tiene las puertas abiertas. Nadie está vetado, pero nadie está seguro”, comentó.

A la Selección le quedan seis partidos antes del arranque del Mundial. El próximo 25 de febrero se enfrentarán a Islandia en Querétaro, cotejo en el que sólo serán convocados jugadores de la Liga MX.

“Me llena de orgullo y satisfacción jugar en nuestro país. Es cierto que se acerca la Copa para afinar detalles; intentaremos ajustarlo y presentaremos el mejor equipo. Quiero que los jugadores sientan el calor; es un buen examen contra Ghana”, dijo sobre el choque en el Cuauhtémoc.

En marzo, como parte de la Fecha FIFA, el conjunto azteca se enfrentará a Portugal el 28 para inaugurar el Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte para el Mundial. Tres días después, harán lo propio ante Bélgica, aunque este cotejo se realizará en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos.

Para la última escala antes del certamen de la FIFA, México tendrá pruebas para afinar detalles. El 22 de mayo se enfrentará a Ghana en Puebla; el 30 del mismo mes ante Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, y cerrarán su preparación antes del Mundial 2026 ante Serbia.

Para la Fecha FIFA de marzo, se espera que México llame a los jugadores que, en su mayoría, ya estén contemplados para la lista final del Mundial 2026. Entre los nombres, el más sonado es el del mediocampista Álvaro Fidalgo, quien dejó hace unas semanas al América para llegar al Betis.

El posible llamado del Magüito ha sido uno de los temas más comentados. Sin embargo, dejó claro que su lista para enfrentar a los lusos y belgas será elaborada tomando en cuenta a su cuerpo técnico.

Para finalizar su intervención, el entrenador de la Selección Mexicana tocó el tema de los jugadores lesionados que tiene. Elementos como Edson Álvarez, Gilberto Mora, Santiago Giménez y otros son duda en cuanto al estado físico en el que llegarán a días de la Copa del Mundo 2026.

“En ese sentido, estoy ocupado en la recuperación de seis o siete con cirugía. La semana pasada estuve con Gilberto Mora, que atraviesa un problema de pubalgia; Edson está en recuperación. Estamos pendientes de esta gente, son circunstancias del futbol. Santi tuvo que ser intervenido. Edson viene de un golpe en diciembre”, dijo Javier Aguirre en conferencia.

