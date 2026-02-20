Chivas, a dos victorias al hilo de igualar su mejor récord ganador

Llegó la Jornada 7 y el partido más llamativo de este fin de semana es el Cruz Azul vs. Chivas, encuentro en el que el Rebaño Sagrado buscará su séptima victoria al hilo y mantener su invicto en el Clausura 2026, para de esta forma estar cerca de igualar su mejor récord ganador, el cual ocurrió en el torneo Bicentenario 2010.

Fue hace 16 años cuando los rojiblancos comandados por José Luis Real llegaron hasta la novena fecha del certamen local con ocho victorias y sin conocer la derrota en la campaña; sin embargo, en aquella ocasión los Jaguares de Chiapas terminaron con la racha de las Chivas con una goleada de 4-0 en la cancha del Estadio Víctor Manuel Reyna y en la fecha siguiente igualaron a cero con los Pumas.

El Dato: Santos es el único equipo de la Liga MX que no ha podido sumar una victoria en el Clausura 2026, los Guerreros tienen un empate y cinco derrotas en seis jornadas.

En esta ocasión, La Máquina tiene la oportunidad de acabar con las ilusiones del Rebaño y propinarle su primera derrota de la actual temporada, lo que acercaría a los cementeros en puntos para pelear por el primer puesto de la tabla general.

“Sabemos que el rival viene con muy buena forma, pero confiamos mucho en lo que somos nosotros, en lo que somos capaces de desarrollar. Con la valentía como bandera y el atrevimiento para desarrollar nuestra idea más allá de lo que proponga el rival de turno”, dijo Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul.

El Estadio Cuauhtémoc es el encargado de albergar este compromiso entre el Cruz Azul y las Chivas. Nos remontamos al año pasado cuando ambas escuadras se midieron en los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025, serie que terminó ganando La Máquina y que los aficionados rojiblancos la recuerdan por el penalti errado por parte de Chicharito Hernández.

5 Goles lleva La Hormiga en el campeonato

Hablando del máximo goleador de la Selección Mexicana, cabe recalcar que el delantero jalisciense formó parte del equipo que logró las ocho victorias al hilo en el lejano 2010; además, convirtió un doblete en la primera jornada del certamen ante el Toluca, equipo que terminó siendo campeón de aquel torneo.

Por otro lado, la segunda derrota de las Chivas en el Bicentenario 2010 llegó en la Jornada 11, cuando visitaron al Monterrey y cayeron derrotados 2-1 en la cancha del Tecnológico, mientras que dos fechas después fue cuando se jugó el Clásico Nacional, el cual terminó llevándose el Rebaño Sagrado por marcador de 1-0.

Los rojiblancos culminaron en la segunda posición de la tabla general después de las 17 jornadas, con 32 puntos, cosecha de 10 victorias, seis empates y cinco derrotas, midiéndose ante el Morelia en la Liguilla y, desafortunadamente, Monarcas eliminó a las Chivas en los cuartos de final.

Volviendo a la actualidad, el conjunto que comanda Gabriel Milito ha demostrado un buen futbol en el terreno de juego, pero el Cruz Azul no será un rival sencillo, pues los pupilos de Nicolás Larcamón han mejorado en su planteamiento futbolístico y llevan cinco compromisos sin conocer la derrota en el Clausura 2026, ante Atlas, Puebla, Juárez, Toluca y Tigres.

Ahora bien, si las Chivas quieren superar el récord de victorias del Bicentenario 2010, tendrán que sacar tres resultados positivos de visita: el primero ante Cruz Azul; después visitarán la cancha del Estadio Nemesio Díez para enfrentar al Toluca en busca de igualar los ocho encuentros sin conocer la derrota y, para superar esta marca, tendrán que derrotar al Atlas en el Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco.

Otro encuentro llamativo de la Jornada 7 del Clausura 2026 es el Pumas vs. Monterrey, cotejo que enfrenta al tercer puesto de la tabla general contra el sexto lugar de la competencia, además de que los auriazules ponen en juego su invicto, pues llevan tres victorias y tres empates en el certamen. Se juega el domingo 22 de febrero a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico.

El América visita al Puebla y André Jardine aclara los rumores de su ruptura con Henry Martín. Asegura que “yo tengo una conexión con Henry muy grande por motivos obvios de conquistar cosas importantes aquí, por el líder que es. No veo problema de hablar públicamente, es de los mejores capitanes que he tenido”.