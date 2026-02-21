¡Última Hora! Leyenda del América se va del equipo y deja un hueco imposible de llenar

El Club América dio una noticia inesperada al informar que le dieron las gracias a Kiana Palacios, una de las leyendas modernas del equipo, que se marcha luego de dejar huella en Coapa y ganarse a los aficionados.

Kiana Palacios deja de ser jugadora del América Femenil. Su destino no ha sido confirmado, pero se espera que siga con su carrera en la National Women’s Soccer League de Estados Unidos.

“Super-Ki:Gracias por cada gol, por cada trofeo en el Club América y por convertirte en la máxima goleadora en nuestra historia. Tu huella ya es eterna en el Nido.Hoy inicias un nuevo capítulo, pero esta siempre será tu casa. Las leyendas no se van, se quedan para siempre en el corazón Azulcrema”, fue el mensaje que le dedicó el club a Palacios.

