Pumas vence a Monterrey con doblete de Álvaro Ángulo y siguen invictos en la Liga MX

Los Pumas abrieron la cancha del Estadio Olímpico Universitario para recibir al Monterrey en la Jornada 7 del Clausura 2026, encuentro que finalizó con victoria para la escuadra del Pedregal por marcador de 2-0, gracias a un doblete de Álvaro Ángulo.

El marcador se inauguró muy temprano, pues fue al minuto 9 de tiempo corrido cuando Álvaro Ángulo estaba solo dentro del área de los Rayados y un gran servicio de Rodrigo López desde la banda derecha le cayó al defensa colombiano y, con un remate de primera intención, puso la esférica al segundo poste del ‘Mochis’ Cárdenas.

Los grandes resultados continúan para los Universitarios, pues es su segunda victoria al hilo en el Clausura 2026 y con la que mantienen el invicto en la actual campaña del futbol mexicano. Los únicos dos equipos que no conocen la derrota en esta campaña son los Pumas y el Toluca, el actual campeón del futbol mexicano.

El conjunto dirigido por Efraín Juárez aprovechó el buen momento anímico que atravesaban en la cancha del Estadio Olímpico Universitario para aumentar la ventaja en el marcador sobre los Rayados, que salieron de los primeros ocho puestos de la tabla general tras esta derrota.

En un tiro de esquina, Robert Morales se levantó en el área y remató de cabeza a la zona donde se encontraba Luis Cárdenas; sin embargo, el arquero mexicano dejó el rebote a escasos metros de su figura y Álvaro Ángulo solo tuvo que empujar la número cinco para conseguir su doblete.

El funcionamiento futbolístico del equipo de Doménec Torrent fue inoperante durante los 90 minutos, pues tuvieron 25 tiros totales en el encuentro y diez de esos fueron a puerta, pero sin poder vencer al guardameta costarricense Keylor Navas, quien fue exigido en tres ocasiones durante todo el partido.

Doblete de la 'Pantera' Angulo esta tarde ante Rayados y aquí les dejo el segundo gol del lateral de @PumasMX.#J7 | #ConMéxicoC26 | #UNAMMTYpic.twitter.com/I4qouMiPnj — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 22, 2026

El dominio por parte del Monterrey fue evidente en el segundo tiempo, mientras que los Pumas aprovechaban a la contra para ir en busca del tercer tanto que pusiera el último clavo en el ataúd de los Rayados; sin embargo, el tanto no llegó en la cancha de Ciudad Universitaria.

El momento que atraviesa el conjunto de la Sultana del Norte es para preocuparse, pues llevan diez puntos en siete jornadas, cosecha de tres victorias, un empate y tres derrotas, mientras que los Pumas están sorprendiendo a propios y extraños, estando invictos con cuatro victorias y tres empates, resultados que los tienen en la tercera posición de la tabla general.

El siguiente cotejo de los Universitarios en el torneo local será el 27 de febrero del 2026, cuando los auriazules viajen a la frontera norte del país para enfrentarse al Tijuana en la Jornada 8 del Clausura 2026, mientras que los regiomontanos recibirán en casa al Cruz Azul un día después.

DCO