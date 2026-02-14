Efraín Juárez lanza desafiante mensaje para sus críticos tras la remontada de Pumas al Puebla

Efraín Juárez, técnico de Pumas, en el duelo ante Puebla en la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM vinieron de atrás y remontaron un 2-0 en contra ante Puebla en la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Tras el duelo, el técnico felino Efraín Juárez atendió a los medios de comunicación y comentó que hay quienes pueden ver el vaso medio vacío, pero el equipo se enfoca en lo que pueden hacer para mejorar.

“Lo que pase dentro mi club, en mi grupo, en mis jugadores, en mi institución, lo voy a repetir afuera yo no puedo controlar absolutamente nada, en otro sentido cada quien tiene su punto de vista, su opinión, siempre lo he dicho es como veas el vaso, medio vacío, medio lleno, no nos cambia nada tampoco”, dijo el estratega del Club Universidad tras el duelo en el Estadio Cuauhtémoc.

Efraín Juárez recordó la eliminación ante San Diego FC. Reiteró que si no pudieron avanzar de ronda en la Concacaf Champions Cup fue porque tuvieron 20 minutos malos en los que se les escapó la eliminatoria y que su equipo no es tan malo como se cree por ese resultado y que no son los mejores por ganarle al Puebla.

“Hacemos lo que preparamos en la pretemporada, y tampoco este resultado me sorprende tuvimos 20 minutos malos hace una semana y en esos 20 minutos que nos cuesta la clasificación en aquel torneo que jugamos no éramos peores y hoy tampoco somos un equipo bastante trabajado, bastante humilde”, resaltó el estratega.

“Creo que esta semana que tenemos nos va a ayudar a corregir cosas puntuales, todos los partidos alrededor del mundo, a nivel mundial, muchos se pueden ganar en ese aspecto, se pueden perder, vamos hacer mucho hincapié”, aseguró.

Pumas mantiene el invicto en la Liga MX

Pumas vino de atrás ante el Puebla y se repuso de un 2-0 en contra para imponerse 3-2 en el Estadio Cuauhtémoc en el partido con el que se puso en marcha la Jornada 6 del Clausura 2026, y los felinos siguen invictos en el actual torneo de la Liga MX.

La Franja se puso al frente al minuto 29 por conducto del costarricense Juan Pablo Vargas, quien abatió a su compatriota Keylor Navas con un remate de cabeza en un tiro libre ejecutado por Kevin Velasco.

Los Pumas vuelven a las canchas el próximo 22 de febrero, cuando sean locales ante el Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario para el duelo correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026. Rayados enfrenta este sábado 14 de febrero al León en la cancha del BBVA.

