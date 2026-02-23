CMLL suspende la función en la Arena Coliseo de Guadalajara tras recomendación de las autoridades

La delicada situación que vive el país sigue afectando al deporte. El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) informó mediante un comunicado en sus redes sociales que suspendieron la función de este martes 24 de febrero en la Arena Coliseo de Guadalajara por recomendación de las autoridades.

“Ante los acontecimientos registrados en las últimas horas en nuestro país, y atendiendo puntualmente las recomendaciones de las autoridades de seguridad, hemos tomado la decisión de suspender nuestra función del Martes 24 de Febrero en la Arena Coliseo de Guadalajara, priorizando en todo momento la protección de La Mejor Afición del Mundo”, empieza el desplegado.

El CMLL tomó la decisión en conjunto con las autoridades de seguridad del país, debido a las situaciones delicadas y la ola de violencia que se desencadenó por el abatimiento del líder criminal ‘El Mencho’.

“Esta determinación responde a nuestro compromiso de garantizar un entorno seguro para el público, el talento y todo el personal involucrado en la operación del evento”, explica.

El Consejo Mundial de Lucha Libre tomó la determinación para mantener al público y a sus diferentes colabores a salvo y sin exponer a nadie en un ambiente peligros. La empresa apela al entendimiento de los fans sobre la cancelación de la función.

“Agradecemos sinceramente la comprensión, el apoyo y la confianza de nuestra afición. Seguiremos informando cualquier actualización a través de nuestros canales oficiales”, terminó el comunicado del CMLL.

