Rommel Pacheco, en negociaciones para que el Mundial de Clavados sí se realice en México

Luego que World Aquatics tomó la decisión de cancelar la segunda parada de la Copa Mundial de Clavados en Guadalajara, el director general de la CONADE, Rommel Pacheco, se encuentra buscando alternativas para que el certamen sí se realice en el país.

La Copa Mundial de Clavados en Guadalajara estaba presupuestada para realizarse del 5 al 8 de marzo del 2026, pero se suspendió por motivos de seguridad. Ahora el exatleta tiene conversaciones para ver la viabilidad de que el torneo tenga lugar en el país.

“De hecho, todavía ayer en la tarde noche hubo una junta donde se les explicó todo lo que se está realizando y ahí nos habíamos quedado. Hoy amanece la noticia de que la Federación Internacional cancela el evento. Recordemos que no es una decisión de México ni de Jalisco propiamente”, dijo Pacheco en charla para Claro Sports en W Radio.

El director general de la CONADE explicó que la situación que vive el país no se puede definir por un solo día, además que ha mantenido contacto con el gobierno de Jalisco, en donde estaba por celebrarse la segunda parada del Mundial de Clavados.

“Un día no define lo que pasa en México. Hemos estado hablando ya con World Aquatics, con el gobierno de Jalisco, la Federación de Clavados, de la certidumbre de la seguridad y de cómo hemos estado planeando el evento”.

Rommel Pacheco explicó que la cancelación también se motivó por restricciones en vuelos por parte algunos países, aunque en Canadá y Estados Unidos ya no se mantienen esas medidas.

United by Precision 🙌



The Diving World Cup 2026 starts next week🤩



Montreal 🇨🇦 - 26 FEB to 1 MAR

Zapopan 🇲🇽- 5-8 MAR

Beijing 🇨🇳 - 1-3 MAY Super Final pic.twitter.com/luqlum13kC — World Aquatics (@WorldAquatics) February 22, 2026

“En estas pláticas que todavía tenemos con la Federación Internacional, en el transcurso de estas 24 a 48 horas, se irán eliminando las restricciones y eso va a permitir poder reentablar esta conversación para seguir siendo sede de este evento tan importante”, explicó del tema.

Sobre el evento el exclavadista dijo que no se podría tener otra parada similar en el calendario mundial. “No habría otro evento. Dentro de la Federación Internacional no existe otro evento”, indicó.

Lo que Pacheco quiere es que el certamen se haga en tiempo y forma. “Lo que se está planteando que ese mismo evento sí se realice en la fecha en la que está programada. Y tenemos la opción y estamos pugnando porque sea en Jalisco porque ya tenemos todo listo para poderlo realizar y las medidas de seguridad pertinentes con gobierno estatal, para que los atletas estén siempre con la seguridad adecuada”.

Si no es en Guadalajara, el director de la CONADE comentó que tiene sedes disponibles en México.

“También estamos poniendo sobre la mesa el que si se requiriera cambiar de sede, tenemos Ciudad de México, la alberca olímpica. También tenemos Yucatán que albergó la última competencia de la Federación Internacional que fue en el 2015, y Veracruz que ha albergado infinidad de Gran Prix, eventos internacionales de clavados y los Juegos Centroamericanos”, indicó.

Para terminar, Rommel Pacheco dijo que está emocionado por lo que la selección de clavados pueda hacer en la primera parada de la Copa del Mundo, que actualmente se realiza en Canadá.

“Contento de que nuestra selección mexicana esté ahorita en Montreal. Hoy iniciaron las competencias de aquí al domingo, que es un serial en Canadá, México, y de ahí los mejores son los que pasan a China”, comentó.

aar