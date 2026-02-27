Chivas no gana en la Bombonera desde el 2019

Jugadores del Rebaño en 2019 celebran uno de los goles de la victoria en Toluca.

Chivas perdió el invicto en la jornada pasada contra Cruz Azul, pero en esta octava fecha puede romper una sequía en la Bombonera, pues el Rebaño Sagrado no vence al Toluca de visita desde el 2019.

Fue un 3 de noviembre del año antes mencionado cuando los rojiblancos ganaron por última vez en la cancha del Estadio Nemesio Díez; en aquella ocasión, los dirigidos por Luis Fernando Tena derrotaron 3-1 a los pupilos del argentino Ricardo Antonio La Volpe.

El Dato: Santos visita la cancha del Corregidora en busca de llevarse su primera victoria del Clausura 2026; son el único equipo de la liga que no ha sumado de tres en el torneo.

En el último partido que las Chivas ganaron en la capital del Estado de México, tenían en sus filas a jugadores como Alexis Vega, Jesús Molina e Hiram Mier, pero los autores de los tres tantos fueron Alan Pulido, La Chofis López y Jesús Sánchez, aunque el único que queda en el equipo actualmente es el delantero de 34 años, Alan Pulido.

Por su parte, el Toluca no tenía a las estrellas que presume en la actualidad, pues nombres como Emanuel Gigliotti, Felipe Pardo, William da Silva, Jonathan Maidana y Alfredo Talavera eran los hombres que figuraban en el cuadro del conjunto choricero. El único que se mantuvo en la plantilla fue el arquero Luis García, que en 2019 era el suplente.

12 goles lleva Chivas en el CL 26

Después de ese partido, rojiblancos y choriceros se volvieron a ver las caras en seis ocasiones más en la cancha del Estadio Nemesio Díez, todas en la Liga MX, siendo en el Clausura 2025 la edición más reciente de esta rivalidad. En los últimos seis encuentros, hay dos victorias del Toluca y cuatro empates, así que la probabilidad de ver una igualdad en el marcador en el cotejo de mañana es alta.

En aquel año, tanto el Guadalajara como los choriceros quedaron fuera de la Liguilla del futbol mexicano. Los rojiblancos culminaron en la décima posición con 25 puntos acumulados, cosecha de siete victorias, cuatro empates y siete derrotas, mientras que el Toluca finalizó en el decimoséptimo escalón de la general con 17 unidades, ya que sumaron cuatro encuentros ganados, cinco igualados y nueve descalabros.

Volviendo a la actualidad, este choque figura como el mejor de la Jornada 8 del Clausura 2026, pues se enfrenta el primer lugar de la competencia, el Rebaño Sagrado, contra el cuarto mejor equipo en lo que va del torneo, aunque los Diablos Rojos ponen en juego el invicto que presumen hasta el momento, que consta de cuatro victorias y tres empates, pero los rojiblancos pueden propinarle su primera derrota a los actuales campeones del futbol mexicano.

Ambos clubes llegan a este cotejo con sus mejores hombres y algunos de ellos con mayor ritmo, ya que siete jugadores de Chivas y tres del Toluca vieron actividad en el partido de la Selección Mexicana a mitad de semana ante su similar de Islandia en la cancha del Estadio La Corregidora. Además, La Hormiga González, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Jesús Gallardo fueron los autores de los cuatro goles, que son los protagonistas para el partido del fin de semana en la cancha del Estadio Nemesio Díez.

Aunque los partidos amistosos del Tricolor no son del agrado de Antonio Mohamed, pues el entrenador argentino participó en un podcast donde se quejó sobre las múltiples convocatorias de Javier Aguirre de cara al Mundial 2026 y reveló que después de los partidos ante Panamá y Bolivia, sus futbolistas regresaron con molestias físicas.

Por otro lado, el mismo día habrá otros dos encuentros de alto calibre: a las 19:00 horas, el Monterrey recibe al Cruz Azul en la cancha del Gigante de Acero y, para las 21:10 horas, tiempo del centro de México, América y Tigres se miden en la Ciudad de los Deportes para cerrar la actividad de la Jornada 8 del Clausura 2026.