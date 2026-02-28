La favorita Jasmine Paolini sufre de más, pero logra avanzar a las semis del Mérida WTA 500

Con una remontada espectacular tras ser arrollada en el primer set, la italiana Jasmine Paolini se clasificó a las semifinales del Mérida WTA 500, con victoria en tres sets sobre la británica Katie Boulter, demostrando su calidad de favorita al título como primera sembrada.

La jugadora número siete del mundo se alzó con una increíble victoria por parciales de 0-6, 6-3 y 6-3 en una hora y 53 minutos en el estadio principal del Mérida WTA 500. La afición no se perdió ni un segundo una batalla entre dos grandes tenistas.

Boulter, 69 de la WTA y campeona del torneo de Ostrava hace algunas semanas, jugó un primer set perfecto, con potencia, velocidad y contundencia, ganando los primeros 10 puntos del partido y 14 de 15, ante una Paolini que se veía indefensa y no podía detener el ataque consistente de la prometida del australiano Alex de Minaur.

▶ #Video | José Juan Macías le da una playera de la Selección Mexicana a la italiana Jasmine Paolini tras su pase a las semifinales del Mérida WTA 500#Tenis #Deportes #MeridaWTA



📹: @mekimez / @LaRazon_mx pic.twitter.com/RJ31YLY8PY — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 28, 2026

Guerra de ida y vuelta en el Mérida WTA 500

En el primer parcial, Boulter ganó 30 de los 43 puntos disputados. Aunque la italiana no figuró en ese inicio de partido en el que fue borrada, tuvo la virtud de mantener la calma y no perder la confianza para el segundo set con el apoyo y consejos de su compañera de dobles, Sara Errani, ahora en funciones de entrenadora.

Paolini mostró mayor actitud y ajustó su estrategia en la segunda manga, y en el cuarto juego logró el primero de los tres rompimientos al saque de la británica, que respondió con dos quiebres, aunque sin poder evitar perder el set en 44 minutos.

El set definitivo con Paolini motivada por el regreso, y con Boulter decidida a recuperar el protagonismo, fue de alternancia. La italiana campeona olímpica de dobles en París 2024 se puso adelante 2-0 con un quiebre, pero Boulter le dio la vuelta al ganar los siguientes tres games para irse adelante 3-2.

Jasmine ya no se volvió a relajar en el Mérida WTA 500

Ese fue el momento donde Jasmine aumentó la intensidad de su juego para ganar los siguientes cuatro games, con dos rompimientos incluidos, para alzarse con una brillante victoria, que le otorga el boleto a su primera semifinal de la temporada.

“El primer set fue muy difícil. Ella jugaba muy bien, pero de mi lado tuve que jugar un poco más profundo para golpear la pelota con más fuerza. Me estaba diciendo que, si jugaba más lento y corto, ella iba a golpear las pelotas y ganar los puntos. Tienes que elevar el nivel y lo hice, pero fue difícil. Espero que sea más consistente desde el primer punto y ese será el objetivo mañana”, dijo la bicampeona de la Billie Jean King Cup con Italia.

Además de obtener su pase a semifinales, Paolini firmó su cuarta victoria en seis enfrentamientos ante Katie Boulter, a la que doblegó también el año pasado en el WTA 1000 de Madrid.

En semifinales, Jasmine Paolini se verá las caras con la española Cristina Busca a quien aventaja 2-1 en sus enfrentamientos directos, aunque la última vez que jugaron en Adelaida 2024, el triunfo fue para la ibérica.