Mourinho revela el fuerte castigo que sufrirá Gianluca Prestianni si se comprueba su racismo contra Vini Jr.

El tema de Gianluca Prestianni sobre sus insultos racistas a Vinícius Jr. sigue dando de qué hablar, pues en esta ocasión José Mourinho reveló cuál sería el castigo del delantero argentino si se llega a comprobar que dijo insultos racistas al jugador del Real Madrid.

Fue en la rueda de prensa previa al encuentro ante Gil Vicente de la Primeira Liga de Portugal cuando el entrenador del Benfica dio a conocer que Gianluca Prestianni no volverá a jugar con Las Águilas en caso de ser culpable sobre el tema de Vinícius Jr.

“Si se prueba que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera conmigo se acaba. Si es efectivamente culpable, no volveré a mirarlo de la misma manera y conmigo terminó”, comentó José Mourinho.

Gianluca Prestianni envuelto en muchas polémicas ı Foto: AP

¿Cómo van las investigaciones de la UEFA en el caso de Prestianni?

Después de lo ocurrido en la cancha del Estadio da Luz en el partido entre el Benfica y el Real Madrid, la UEFA inició una investigación en contra de Gianluca Prestianni. El objetivo era llegar al fondo del asunto y revelar si en verdad el argentino dijo insultos racistas hacia Vinícius Jr.

Mientras el organismo sigue recopilando pruebas y llamando a varios implicados en el tema a declarar, la UEFA decidió que Prestianni no podía participar en el cotejo de vuelta ante los merengues, pero aun así el delantero realizó el viaje con su equipo a España.

Cabe recalcar que, en el reglamento de la UEFA, está estipulado que, en caso de ser culpable por un tema de racismo, el castigo que podría recibir el jugador es de 10 partidos de suspensión, los cuales tendría que pagar en la siguiente temporada.

Vinícius Jr. acusó de racista a Gianluca Prestianni. ı Foto: AP

No es la primera vez que Gianluca Prestianni se burla de un compañero de profesión

Gianluca Prestianni sigue en el ojo del huracán por lo ocurrido con Vinícius Jr. en la Champions League, pero no es la primera vez que el delantero argentino se ve implicado en un tema como este, pues en el pasado también se ha burlado de compañeros de profesión.

El más reciente fue en la Copa del Mundo Sub-20 que se llevó a cabo en Chile, torneo en el que Argentina eliminó a México en los cuartos de final, pero en los vestidores, después de la victoria, Prestianni se burló de Diego ‘Chicha’ Sánchez recreando el festejo del mexicano cuando llegó al hotel de concentración con su bocina en la mano.

Es por eso que ya salió la iniciativa para imponer en el reglamento de la FIFA la ‘Ley Prestianni’, la cual impedirá a los jugadores que se tapen la boca con la mano o la playera al momento de dirigirse a un rival.

DCO