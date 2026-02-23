UEFA revela el duro castigo para Gianluca Prestianni tras polémica con Vinícius Jr

La UEFA anunció una suspensión provisional de un partido para Gianluca Prestianni, del Benfica, luego del incidente que protagonizó con Vinícius Jr. El delantero argentino no jugará el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

El máximo organismo rector del futbol europeo determinó que Prestianni no pueda ser convocado por el Benfica para el cotejo en España, esto por las acusaciones de racismo por parte de Vinícius Jr.

🚨 BREAKING: Gianluca Prestianni will NOT play against Real Madrid, suspended by UEFA.



Provisional suspension has been notified to Benfica today while investigation for the racism case with Vinicius Jr continues. pic.twitter.com/RCkasEyuEL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2026

La UEFA hizo oficial en un comunicado que suspendieron provisionalmente a Gianluca Prestianni por “por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio”.

El delantero brasileño asegura que Prestianni le dijo “mono” en el primer duelo de repechaje de la Liga de Campeones. El argentino niega haber realizado comentarios racistas y dice que Vinícius lo mal interpretó.

“Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de la Liga de Campeones 2025/2026 de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio”, explica el comunicado de la UEFA.

La versión de Gianluca Prestianni. pic.twitter.com/9svuZcwfB7 — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) February 18, 2026

El Real Madrid recibe este miércoles al Benfica en el duelo de vuelta de los playoffs de la Champions League. El equipo español llega con ventaja de 1-0 gracias a un golazo de Vinícius Jr. El brasileño celebró su anotación bailando, lo que habría desencadenado el supuesto insulto de Prestianni.

“Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan tomar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA”, termina el comunicado.

aar