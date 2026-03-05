Automovilismo

Coche de Red Bull se prende en fuego en el circuito de Melbourne, en donde se corre el GP de Australia

Arrancó la Fórmula 3 del automovilismo con la primera práctica en Australia, que quedó marcada por el accidente del juvenil italoargentino Mattia Colnaghi

Coche de Red Bull se prende en fuego en F3 Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

Arrancó la Fórmula 3 del automovilismo con la primera práctica en Australia, que quedó marcada por el accidente del juvenil italoargentino Mattia Colnaghi, quien vivió un gran susto, pues su monoplaza se prendió en fuego en medio de la recta principal.

El volante estaba corriendo en su primer fin de semana en la F3 y se rompió el motor de su monoplaza, de la escudería MP Motorsport. El argentino estaba en la posición 13 cuando ocurrió el imprevisto.

Mattia Colnaghi es un piloto de 17 años de edad. Nació en Monza, Italia, el 26 de julio de 2008, pero cuenta con la nacionalidad argentina por herencia de uno de sus padres.

¡MAL INICIO! Checo Pérez debuta con Cadillac en F1 y sufre su primer accidente (VIDEO)

Inició su andar en el automovilismo en karting en 2020 y ha ido escalando hasta llegar a ser el volante del MP Motorsport en el Campeonato de F3 de la FIA y forma parte del equipo junior de Red Bull.

En 2024 debutó en la Fórmula Winter Series con el equipo MP Motorsport. Fue campeón del Campeonato de España de F4 en 2024 en su debut en monoplazas y de la Eurocup-3 en 2025.

aar

