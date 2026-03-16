Clásico Mundial de Beisbol 2026: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO la final entre Estados Unidos y Venezuela?

Estados Unidos y Venezuela definen este martes 17 de marzo al campeón del Clásico Mundial de Beisbol 2026. Dos potencias del rey de los deportes se enfrentan en el LoanDepot Park de Miami, Florida, para disputar el título de la sexta edición de esta competencia.

La novena norteamericana llegó al último duelo del certamen después de imponerse 2-1 a República Dominicana en un auténtico duelo de pitcheo. Por su parte, el conjunto sudamericano acabó con la esperanza de la revelación Italia en las semifinales para acceder a la última fase de la justa.

They're having the time of their lives in the Team Venezuela dugout 🔥#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/tRN8klPc0j — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

¿En qué canal pasan GRATIS la final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?

El partido de la final del Clásico Mundial de Beisbol 2026 entre Estados Unidos y Venezuela entre se jugará este martes 17 de marzo, en el LoanDepot Park, ubicado en Miami, Florida, Estados Unidos. El encuentro comenzará a las 18:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo a través de Canal 9, Vix, ESPN y Disney+.

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Fecha : Martes 17 de marzo

Hora : 18:00

Estadio : LoanDepot Park

Transmisión: Canal 9, ESPN, Vix y Disney+

Estados Unidos, por su segundo trofeo en el Clásico

Estados Unidos juega su tercera final al hilo en el Clásico Mundial de Beisbol. Los vecinos del norte solamente se han proclamado campeones una vez, lo cual ocurrió en la edición del 2017.

En la final de aquel torneo, los norteamericanos no tuvieron piedad de Puerto Rico, al que derrotaron 8-0. En 2023 también llegaron a la final, pero las cosas fueron distintas y quedaron subcampeones al sucumbir 3-2 a manos de Japón, máximo ganador del certamen con tres trofeos.

Estados Unidos ha ganado cinco de sus seis compromisos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Su única derrota fue a manos de la cenicienta Italia en la fase de grupos.

Down to the last two teams.



It's Team USA and Team Venezuela in the #WorldBaseballClassic Final! 🏆 pic.twitter.com/ysh1mlDU7D — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

Venezuela quiere unirse a lista de campeones

Para Venezuela la final del Clásico Mundial de Beisbol 2026 significa su primera aparición en el último duelo del certamen, por lo que está ante la posibilidad de unirse al selecto grupo de campeones.

Japón, con tres títulos, lidera el listado completado por Estados Unidos y República Dominicana, que solamente una vez han sido monarcas de este evento.

Venezuela llega con la moral en alto a la final del Clásico Mundial del 2026, luego de que en cuartos de final eliminó al favorito Japón, y en las semifinales acabó con el sueño de la sorprendente Italia.

EVG