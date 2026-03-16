Venezuela remonta a la sorpresiva Italia y es la segunda finalista del Clásico Mundial 2026

Venezuela superó a Italia para ser el segundo finalista del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Venezuela acabó con el sueño de la cenicienta Italia en el Clásico Mundial 2026. La novena sudamericana vino de atrás para imponerse 4-2 en el LoanDepot Park de Miami, Florida, con lo que consiguió su boleto a la gran final del torneo, donde se verá las caras con el local Estados Unidos.

Imparables productores de Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arraez en el séptimo inning definieron el encuentro a favor de la Arepa Power, que buscará su primera coronación en la justa. Los estadounidenses van por su segunda corona.

⚾️| El @TeamBeisbolVe toma la ventaja en la alta del séptimo ante Italia. Imparables productores de Ronald Acuña Jr, Maikel García y Luis Arraez ponen en ventaja a Venezuela 4-2 #Baseball #Venezuela #WorldBaseballClassic #ItalianStyle #loandepotpark pic.twitter.com/EqbOUwcCev — Salvador Martinez (@Salvado21023032) March 17, 2026

La novena europea, la revelación de la sexta edición del certamen, tomó la delantera en el encuentro en la segunda entrada. D’Orazio se embasó por base de bolas y Dezenzo anotó la primera carrera de la noche.

Posteriormente, Caglianone anotó luego de que Nori falló por jugada de selección a segunda. La defensiva italiana permitió la primera carrera de los sudamericanos en el cuarto inning, cuando Eugenio Suárez bateó un home run entre el jardín izquierdo y el central.

Italia no pudo hacer más grande la diferencia a su favor en las siguientes entradas y en la parte alta del séptimo episodio llegó la remontada de Venezuela, cuyo empate llegó cuando Ronald Acuña Jr. se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto para que Giménez entrara a la caja registradora.

Inmediatamente después vino el sencillo de García al jardín izquierdo para la carrera de Chourio, con la cual los venezolanos le dieron la vuelta al encuentro en Miami, Florida. En el cuarto imparable, Arraez bateó un sencillo al jardín central, Acuña Jr. anotó y la Arepa Power ya lo ganaba 4-2.

¿Cuándo es la final del Clásico Mundial 2026?

El campeón del Clásico Mundial de Beisbol 2026 se conocerá este martes 17 de marzo, cuando el anfitrión Estados Unidos y Venezuela se enfrenten en el duelo por el título.

Este partido también se llevará a cabo en el LoanDepot Park de Miami, Florida, sede de las dos semifinales de la justa.

Japón, el campeón vigente y el máximo monarca en la historia del Clásico Mundial de Beisbol, se despidió en la ronda de cuartos de final tras caer a manos de Venezuela.

EVG