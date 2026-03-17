¡CAMPEÓN! Venezuela se impone en dramática final a Estados Unidos y conquista el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Venezuela se coronó en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 tras vencer a Estados Unidos en la final.

En un juego que mantuvo a los aficionados expectantes hasta el final, Venezuela se impuso 3-2 a Estados Unidos para proclamarse campeón del Clásico Mundial de Beisbol 2026, lo que significó el primer título en esta competencia para la novena sudamericana, que dejó tendidos a los favoritos y anfitriones en el diamante del LoanDepot Park de Miami, Florida.

Maikel García, Wilyer Abreu y Eugenio Suárez produjeron las carreras con las que la Arepa Power superó a los vecinos del norte en la que también fue su primera aparición en el duelo definitivo de la justa.

Maikel García bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Salvador Pérez anotó, Ronald Acuña Jr. llegó a tercera y la Arepa Power abrió la pizarra para irse 1-0 al frente sobre el equipo anfitrión.

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BRYCE HARPER TIES THE GAME FOR TEAM USA! pic.twitter.com/zRVBaURBTm — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Wilyer Abreu bateó un home run al jardín central en la parte alta de la quinta entrada para que la escuadra sudamericana aumentara su ventaja ante los vecinos del norte.

Los relevistas venezolanos hicieron un majestuoso trabajo. Aaron Judge, el aclamado jardinero de los Yankees, se ponchó mirando en el primer inning. En el cuarto tampoco fue efectivo y en el sexto falló con rodado a tercera.

Bryce Harper, otro de los referentes de Estados Unidos, falló con un globo al campocorto en el primer episodio y en el segundo falló con rodado a segunda. En la séptima entrada, los relevistas de Venezuela llegaron a 21 innings consecutivos sin permitir carreras.

Pero esa buena racha se acabó en el octavo episodio, cuando el primera base de Estados Unidos, Bryce Harper, bateó un cuadrangular de dos carreras para que Bobby Witt Jr. anotara y los de casa emparejaran los cartones. Partido nuevo, completamente.

Sin embargo, Venezuela recuperó pronto su ventaja y en la novena entrada se fue 3-2 arriba gracias a un doble de Eugenio Suárez al jardín izquierdo para que Javier Sanoja anotara.

Así llegaron Venezuela y Estados Unidos a la final

La novena sudamericana llegó con la moral por los cielos a este encuentro. La derrota a manos de República Dominicana en el cierre de la fase de grupos generó muchas dudas y parecía que eran pocas las posibilidades contra Japón en cuartos de final.

Pero la Arepa Power demostró su calidad y dejó en el camino a los vigentes monarcas de la competencia, para posteriormente venir de atrás ante Italia, la sorpresa de la competencia, a la que también superaron para alcanzar el duelo definitivo contra los favoritos y anfitriones.

Estados Unidos también llegó a la final del Clásico Mundial de Beisbol 2026 con marca de cinco triunfos y una derrota. Su único tropiezo antes del juego definitivo fue a manos de la cenicienta Italia, ante la que sucumbió 8-6 en su último cotejo en la fase de grupos.

Los vecinos del norte dejaron en el camino a Canadá en cuartos de final y en las semifinales se impusieron 2-1 a República Dominicana, una de las grandes candidatas, a la que derrotaron en un auténtico duelo de pitcheo.

¿Cuándo es el próximo Clásico Mundial de Beisbol?

La próxima edición del Clásico Mundial de Beisbol está programada para desarrollarse en marzo del 2029.

Se espera que el certamen mantenga su formato con fase de grupos en sedes repartidas entre Asia y América. La fase de eliminación directa también se desarrollaría, nuevamente, en Estados Unidos.

EVG