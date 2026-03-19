Deadly Fight League debuta con éxito en su primer evento

Uno de los combates de la primera edición de Deadly Fight League

Deadly Fight League, la liga de Muay Thai de la peleadora profesional Cynthia Flores, debutó con éxito este 7 de marzo en el Centro Social y Deportivo Cinco de Mayo de Tlatelolco, en donde se vivieron peleas de alto nivel y se demostró que el talento nacional tiene un nuevo espacio en donde mostrarse.

En el combate estelar Julieta Ortiz Cañada se hizo con el Campeonato Estatal Minimumweight del WBC. Una pelea para coronar una tarde fantástica que incluyó combates de infantiles, amateur y profesionales.

La liga surge con la idea de darle promoción al talento joven y ofrecerle a los peleadores un ambiente sano. En total se contó con 24 peleas, entre la cartelera preliminar y la estelar. Cada uno de los artemarcialistas salió con todo para dar un gran show a los asistentes.

David Espinosa (izquierda), junto a su profesora Cynthia Flores en la primera función de Deadly Fight League ı Foto: Especial

Diversas academias se reunieron para el primer evento de Deadly Fight League, que contó con la presencia de Edgar Tabares y Laura Burgos, dos de los peleadores más destacados que México tiene en Muay Thai. Ambos fungieron como comentaristas del evento, aportando su experiencia y conocimiento sobre la disciplina.

Una de las peleas que marcó la noche fue David Espinosa ante Juan Gerardo Reyes, quienes dieron una guerra por dos asaltos, hasta que Espinosa terminó la pele por nocaut en el tercer episodio con una patada a la cabeza. Fue el momento de mayor emoción en la gente que se dio cita en el Deportivo Cinco de Mayo.

Al respecto de su pelea, David Espinosa habló con La Razón de México, señalando que su rival, Juan Gerardo Reyes, le conectó golpes que lo dejaron al borde del KO.

“Me metió unos golpes en la cara que ya me iba a dormir. En el tercer round dije: ‘Le doy la patada en la cara o aquí quedo’”, dijo el representante de Deadly Fighters, quien explicó cómo vivió ese momento.

“No me la creí. No es una patada que use tanto, pero sé que es de mis patadas fuertes y pensé que se iba a levantar. Espero que esté bien. El resultado es por el trabajo que he tenido con mi equipo Deadly Fighters, con Cynthia Flores y Eli de la Cruz. La verdad es que me presionan siempre y estoy orgulloso de pertenecer a este equipo”, comentó.

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