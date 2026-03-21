Dónde ver EN VIVO y GRATIS el FC Juárez vs Tigres de la Jornada 12 del Clausura 2026

FC Juárez y Tigres se ven las caras en el último juego de la Jornada 12 del Clausura 2026.

FC Juárez y Tigres ponen punto final a la Jornada 12 del Clausura 2026, cuando se enfrenten la noche de este domingo 22 de marzo en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, casa del equipo fronterizo.

Los Bravos son locales por segunda semana consecutiva en la Liga MX, después de que la semana pasada igualaron a dos anotaciones contra los Rayados del Monterrey, ante los que caían 2-0 en el duelo de la Fecha 11.

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Bravos recibe a tigres en la jornada 12 del CL26



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Por su parte, los Tigres llegan con los bríos renovados a este encuentro después de que remontaron al Cincinnati en la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup para sellar su boleto a la siguiente ronda.

¿Dónde pasan EN VIVO el FC Juárez vs Tigres?

El partido entre FC Juárez y Tigres se jugará este domingo 22 de marzo, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:06 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de FOX y FOX One.

Fecha : Domingo 22 de marzo

Hora : 19:06

Estadio : Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX y FOX One

Posibles alineaciones de FC Juárez y Tigres

FC JUÁREZ : Sebastián Jurado, Jesús, Murillo, Moisés Mosquera, Alejandro Mayorga, Francisco Nevarez, Monchu, Denzell García, Rodolfo Pizarro, Jairo Torres, José Luis Rodríguez y Óscar Estupiñán.

TIGRES: Nahuel Guzmán; Vladimir Loroña, Jesús Garza, Jesús Angulo, Joaquim, Romulo, Juan Brunetta, César Araújo, Diego Lainez, Ángel Correa y Rodrigo Aguirre.

Tigres le tiene tomada la medida a FC Juárez

Tigres domina ampliamente el historial contra FC Juárez. Los de la UANL salieron victoriosos en nueve de 13 partidos contra el conjunto fronterizo.

El resto son tres empates y solamente un triunfo de los Bravos, mismo que ocurrió hace no mucho, pues fue en la Jornada 9 del Clausura 2025 por marcador de 1-0.

Tigres ganó cinco de los seis encuentros ante FC Juárez en la cancha del Olímpico Benito Juárez. La única ocasión en la que los felinos no salieron con los tres puntos en la bolsa fue después del partido de la Jornada 7 del Clausura 2023, cuando igualaron 0-0.

Los de la UANL acumulan 17 puntos en el Clausura 2026, seis más que los Bravos, a los que una victoria los pondría en la pelea por llegar a puestos de Liguilla.

EVG