Joven boxeadora queda en coma inducido luego de un espeluznante nocaut (VIDEO)

Una joven boxeadora se encuentra en coma inducido después de sufrir un brutal nocaut.

La joven boxeadora Isis Sio, de Estados Unidos, se encuentra en coma inducido, según un comunicado difundido por ProBox TV, después de que Jocelyn Camarillo la noqueó en el primer round de su pelea de peso supergallo junior, combate que se realizó en San Bernardino, California.

Isis Sio, de apenas 19 años de edad, fue trasladada a un hospital después de caer tras una serie de golpes de Jocelyn Camarillo, también estadounidense, a los 78 segundos del asalto inicial de la cartelera en el National Orange Show Event Center. Las autoridades informaron que fue llamada al centro médico Loma Linda University Health.

This KO is so Savage! 🥊💥‼️



I hope that poor girl is okay pic.twitter.com/z0PmI43vuq — Vinny’s Corner (@VinnysCorner1) March 22, 2026

Oraciones por la salud de joven boxeadora Isis Sio

ProBox TV indicó que la organización, incluido el director ejecutivo Garry Jonas, está orando para que Sio tenga una pronta recuperación. “Nuestros pensamientos están con ella y su familia en este momento tan difícil”, señaló ProBox TV.

“Nada más que respeto. La mantengo en mis oraciones y le deseo sanación y una recuperación completa”, agregó por su parte Jocelyn Camarillo en un comunicado compartido en Instagram.

Isis Sio es una joven boxeadora de 19 años originaria de Dakota del Norte que compite en la división de peso minimosca.

Así se vivió el nocaut que sufrió Isis Sio

Diversos medios estadounidenses reaccionaron con sorpresa ante el espeluznante nocaut que sufrió la joven Isis Sio.

“La joven peleadora tuvo convulsiones después de ser noqueada y fue retirada del ring en camilla”, reportó Los Angeles Times.

Ese mismo medio destacó que el 30 de marzo del 2025, la joven pugilista también había sido víctima de un nocaut.

Isis Sio apenas se convirtió en boxeadora profesional en septiembre del 2025. Hasta el momento, su récord es de una pelea ganada y tres perdidas después de cuatro combates.

EVG