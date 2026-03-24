Amazon y la Selección Mexicana presentan “Entregamos Todo por el Fut”

Estamos a 79 días de vivir la fiesta del Mundial 2026 y la Selección Mexicana volverá a ser sede en el torneo de la FIFA, así que de la mano de Amazon, presentan su alianza “Entregamos Todo por el Fut”, la cual promete darle las herramientas necesarias a los aficionados para disfrutar de la Copa del Mundo.

Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México, habló de lo importante que es la alianza con la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la misión que tienen con los aficionados del Tricolor para este Mundial.

▶ #Video | ¡ALEXA PRESUME EL NUEVO MODO MI SELECCIÓN!🤯🇲🇽

Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México, platicó más a fondo del nuevo modo “Mi Selección” que presume Alexa



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“Para nosotros, esta temporada de futbol es un momento en el cual queremos conectar con los aficionados mexicanos y todas las personas que vibran con cada pase, con cada gol y una de las cosas de las que estoy orgulloso, es que lo que hemos podido hacer con la FMF va más allá de un simple patrocinio comercial, tratamos que la experiencia del consumidor sea mucho más completa”, expresó.

Por otro lado, José Romano, Vicepresidente Comercial de la Federación Mexicana de Futbol, explica que lo que buscan es que la afición mexicana encuentre todo lo que necesita para vivir una gran experiencia durante la Copa del Mundo.

“Lo que tenemos en común es la idea de acercar al fan a la Selección Mexicana y que mejor que por medio del eslogan “Entregamos Todo por el Fut”. Lo que queremos es que el aficionado encuentre todo lo que busca para vivir esa experiencia durante el partido y fuera del partido”, platicó.

▶ #Video | “LA AFICIÓN ES EXIGENTE Y TIENE RAZÓN”

José Romano, Vicepresidente Comercial de la FMF, revela que la afición mexicana siempre está en los mejores momentos, pero que también es exigente



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Mientras que, Pável Pardo expresó que “el aficionado mexicano, es el mejor fan del mundo, de verdad lo digo, porque la pasión, la energía, lo que hace el aficionado para ir a un Mundial, entonces creo que esa conexión que existe entre la afición y los jugadores es algo que no se puede comparar y eso para mí tiene un valor importante”.

Además, durante el evento Paul Forat, integrante de Amazon Music Es-Latam, presentó la nueva canción de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, la cual está interpretada por Grupo Frontera y ya se puede escuchar en Amazon Music.

Por último dieron a conocer el nuevo modo “Mi Selección” que presume Alexa, el cual se puede activar en cualquier momento y la bocina inteligente te explica y cuenta datos históricos sobre la Selección Mexicana, además de toda la información sobre los jugadores.

DCO