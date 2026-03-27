¡Insólito! Efraín Juárez se reúne con el entrenador de Portugal a horas del juego contra México

Efraín Juárez y Roberto Martínez se reunieron previo al amistoso entre México y Portugal.

Efraín Juárez, director técnico de Pumas, tuvo una reunión con el español Roberto Martínez, entrenador de la selección de Portugal, el día y las horas previas al encuentro amistoso de los lusitanos contra México en la reapertura del Estadio Azteca.

En redes sociales circulan imágenes del inesperado encuentro entre el estratega de Universidad Nacional y de la Seleção das Quinas. En una de ellas, el mexicano le muestra algo en su celular al español y en la otra ambos posan sonrientes para la cámara.

¿QUÉ SE HABRÁN DICHO? 😱👀



Efraín Juárez junto a Roberto Martínez, DT de Portugal. 🇲🇽🇵🇹



¿Quién le habrá pedido consejos a quién? 🤔 pic.twitter.com/2RBGlhEs03 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 28, 2026

De acuerdo con información de Récord, medio que capturó estas imágenes, la reunión entre Efraín Juárez y Roberto Martínez ocurrió en la Riviera Maya, donde la selección de Portugal se concentró para su juego de este 28 de marzo contra México.

¿De qué platicaron Efraín Juárez y Roberto Martínez?

Según Récord, personas que estuvieron cerca de Efraín Juárez y Roberto Martínez, los estrategas de Pumas y Portugal platicaron acerca del nivel de la Liga MX, más en concreto de Paulinho, goleador del Toluca que fue convocado de último momento para enfrentar al Tricolor.

A pesar de que el encuentro entre Efraín Juárez y Roberto Martínez fue breve, se percibió una charla agradable y amena entre los timoneles del conjunto auriazul y de la escuadra lusitana.

Efraín Juárez aprovechó el parón del Clausura 2026 de la Liga MX por la Fecha FIFA para tener esta reunión con Roberto Martínez, quien está al frente de la selección de Portugal desde el 2023.

¿Cómo se conocieron Efraín Juárez y Roberto Martínez?

El mexicano Efraín Juárez conoció a Roberto Martínez cuando estuvo en Bélgica como auxiliar técnico del Standard de Lieja (2022-2023) y del Club Brujas (2023-2024).

En esa misma época, el español Roberto Martínez era director técnico de la selección de Bélgica, de la que estuvo al frente del 2016 al 2022.

La constante interacción entre Efraín Juárez y Roberto Martínez derivó en una amistad entre los entrenadores de Pumas y Portugal.

EVG