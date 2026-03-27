Un mexicano nace donde quiera: Gabriel Caballero

La polémica en la Selección Mexicana de Futbol siempre ha estado presente. Uno de los temas que más genera debate es el de los naturalizados representando al Tricolor. Gabriel Caballero, exfutbolista y quien jugara el Mundial del 2002 con la casaca verde pese haber nacido en Argentina, platicó en exclusiva con La Razón.

El Divino reconoció que “un mexicano nace donde quiera”, pero sí resaltó que siempre será un tema de gustos y que en esta ocasión le tocó de nueva cuenta a Javier Aguirre decidir si lleva o no futbolistas no nacidos en México.

“(Julián) Quiñones tiene muchos años viviendo en México, (Germán) Berterame también y tal vez (Álvaro) Fidalgo es el que tenga menos años, pero en esos cinco que estuvo en el país le dio mucho al América que es un equipo popular, grande e histórico de México”, mencionó Caballero, quien actualmente es analista en FOX One.

El exmediocampista recordó cuando defendió los colores de la Selección Nacional resaltando que “las cosas han cambiado desde que yo estuve y que ahí se dio mucho más la polémica. A partir de ahí se abrieron más las puertas. Podemos ir nombre por nombre y todo pasa por gustos, entonces esa decisión la va a tomar Javier (Aguirre). Berterame estoy seguro que va a ir, Quiñones probablemente esté en el Mundial y Fidalgo no sé, hay que esperar y yo creo que las lesiones de los jugadores en la mitad de la cancha pueden abrirle posibilidades”.

Gabriel Caballero aseguró que lleva más de 30 años viviendo en México y que pese no haber nacido en el país, él se siente uno más, pero muchas veces se le juzga por no tener el mismo acento o no repetir las palabras comunes que se dicen aquí.

Al ser cuestionado sobre los lesionados, recalcó que es un tema de mucho cuidado, ya que hay jugadores fundamentales para Javier Aguirre que no están al cien y eso hace que se cambie el esquema en el campo. También reconoció que la mayoría de ocasiones los DT son criticados por llamar a más futbolistas en los amistosos, pero eso sirve para este tipo de casos.

“Se puede hacer un 11 de lesionados y eso claro que afecta a la selección y merma el trabajo de Javier. Recuerdo la del 2002 que fui yo y se lesionó Claudio Suárez, después el Chapo Montes. Ahora con lo de Malagón, Ruiz, Mora por supuesto que a Javier le van cambiando los planes y entonces ahí es cuando nos damos cuenta que para eso sirven los partidos amistosos, para eso se llama a otros jugadores y cuando pasan estos percances debemos tener más futbolistas. Ahí se abren puertas y claro que es un problema para Aguirre”, destacó.

El ex del Pachuca, Puebla y Santos sabe que es momento de que la Selección Mexicana trascienda y se aventuró a decir hasta dónde cree que llegue el equipo Tricolor en el próximo Mundial de Futbol que se celebrará en el país en conjunto con Canadá y Estados Unidos.

“Espero que para el quinto partido, pero al ser más selecciones ojalá que llegue al sexto. Espero y creo que si la selección está físicamente bien, los jugadores importantes que tiene se mantengan en buen nivel, así será”.

Por último, añadió que vestir la playera de la Selección Nacional de México sí pesa y que no todos los jugadores tienen la capacidad de portarla, pues muchos son para los entrenamientos y otros más para ganar títulos.

Se espera que Aguirre revele su lista en mayo.