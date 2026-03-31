Este fue el último gol de Italia en la historia de los Mundiales; Andrea Pirlo aún jugaba

Italia es una selección histórica en los Mundiales, pues desde 1930 a la fecha, la azzurri tiene cuatro copas del mundo en su vitrina; sin embargo, en las últimas tres ediciones del torneo de la FIFA, el equipo del país de la bota no ha logrado clasificarse al máximo torneo de selecciones.

Lamentablemente, por tercera edición consecutiva, los italianos se quedaron fuera de la Copa del Mundo y el último gol de esta selección en un Mundial fue en la edición de Brasil 2014, cuando la azzurri presumía estrellas como Andrea Pirlo, Mario Balotelli, Giorgio Chiellini, Daniele De Rossi, Thiago Motta y Ciro Immobile.

En esa ocasión se enfrentaron a Inglaterra en la Jornada 1 de la fase de grupos, encuentro que terminó ganando Italia por marcador de 2-1, y el último gol del conjunto europeo en una Copa del Mundo fue de Mario Balotelli. Antonio Candreva mandó un centro preciso al segundo poste para que Balotelli rematara solo frente al marco inglés.

El gol más reciente de Italia en un mundial seguirá por ahora siendo este. pic.twitter.com/9vlkUAUHnM — Víctor Romero (@SoyVictorRomero) March 31, 2026

Italia era la favorita en el repechaje de la UEFA

Italia no consiguió su pase en la primera ronda de las Eliminatorias de la UEFA, por lo que la azzurri tuvo que disputar el repechaje de la región para ir en busca del boleto que los metiera en la Copa del Mundo del 2026.

El equipo de Gennaro Gattuso era el conjunto favorito de la llave A del torneo final de cara al Mundial 2026, pues tenían que medirse primero a Irlanda del Norte y después enfrentarse a Gales o Bosnia y Herzegovina en la gran final del certamen internacional.

A pesar de que le ganaron a Irlanda del Norte en el primer encuentro por marcador de 1-0, más tarde Bosnia y Herzegovina le dio la sorpresa a los italianos llevándose la victoria en el último encuentro, aunque Alessandro Bastoni fue el villano para la azzurri con su expulsión al final del primer tiempo.

ITALIA, FUERA DEL MUNDIAL POR TERCERA EDICIÓN SEGUIDA.



Se ha clasificado Bosnia en los penaltis.



Así se ha vivido la tanda en la RAI.pic.twitter.com/mgx749fHto — Pablo Puente (@SoyPabloPuente) March 31, 2026

Italia se ha ausentado en cinco ediciones del Mundial de la FIFA

Italia suma otro fracaso a su historia, pues una selección que presume cuatro copas del mundo, en este momento atraviesa un terrible momento, ausentándose por tercera vez consecutiva del torneo de la FIFA.

Aunque con esta ocasión sería la quinta ocasión en su historia que la azzurri no juega el máximo torneo de selecciones, la primera vez que no asistieron fue Uruguay 1930; después no clasificaron a Suecia 1958 y las últimas tres ediciones fueron Rusia 2018, Qatar 2022 y México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Ahora todo un país tendrá que esperar cuatro años más para que su selección intente clasificarse a una edición más de la Copa del Mundo. El siguiente torneo de la FIFA se llevará a cabo en España, Marruecos y Portugal.

DCO