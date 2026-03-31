¡Reprobable! Afición mexicana enseña grito homofóbico a los fans de la República Democrática del Congo (VIDEO)

México será sede del Mundial 2026 en pocos días y en esta Fecha FIFA las ciudades de Guadalajara y Monterrey recibieron los partidos del repechaje Intercontinental para definir a dos invitados más para el torneo de la FIFA, dándole la bienvenida a aficionados de los equipos participantes, en los que se encuentran los de República Democrática del Congo.

Lamentablemente, la afición mexicana no está dejando una buena imagen ante la FIFA, pues desde hace unos años se intenta erradicar el grito homofóbico en los estadios y en Guadalajara enseñaron a los fans del Congo este terrible insulto.

En el video se puede ver como gritan por primera vez y después es el aficionado de la República Democrática del Congo el que comienza a organizar el grito homofóbico, lo que generó risas entre los fans mexicanos.

Un grupo de Mexicanos ya le enseñaron a la afición del Congo el grito..🤦‍♂️ pic.twitter.com/KIlnETzBHi — Elías Quijada (@eliasquijadag) March 31, 2026

El grito homofóbico se ha escuchado en los partidos de esta Fecha FIFA

Guadalajara y Monterrey recibieron los partidos del repechaje Intercontinental, mientras que la Ciudad de México albergó el encuentro entre México y Portugal, con el cual las puertas del Estadio Azteca se volvieron a abrir a los aficionados para albergar un cotejo.

Tanto en los encuentros del repechaje como el partido entre mexicano y portugueses el grito homofóbico se hizo presente, además de que en todos estuvo presente Gianni Infantino, el presidente de la FIFA.

Desde hace un tiempo el grito homofóbico se hace presente cuando la afición se siente frustrada por el marcador y se pudo ver en el Estadio Azteca, cuando el encuentro iba 0-0 en el marcador y al minuto 86 la afición comenzó a gritarle a Raúl Rangel cuando despejaba de meta.

LA MALDICIÓN DEL CONGO⁉️😱🇨🇩



Para Cedrick, congoleño que llegó a GDL para el partido de repechaje mundialista, su selección tiene una maldición y no puede ganar los días martes



La derrota 3-2 Vs Senegal que los envió al repechaje mundialista fue un martes 9 de Septiembre🗓️ pic.twitter.com/RZoRNNjHbq — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) March 31, 2026

República Democrática del Congo busca asistir a su primer Mundial

La República Democrática del Congo viajó a México con la única misión de conseguir su boleto a la Copa del Mundo de la FIFA y que sus aficionados vivan por primera vez lo que es jugar un Mundial.

En caso de ganarle a Jamaica, el conjunto africano asistiría a Norteamérica a jugar su primer torneo de la FIFA en su historia, uniéndose a la lista de selecciones debutantes para esta edición del Mundial.

Cabo Verde, Jordania, Uzbekistán y Curazao son las otras cuatro selecciones que jugarán por primera vez la Copa del Mundo y la República Democrática del Congo se puede unir a esta lista de equipos debutantes en el Mundial.

DCO