Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido Querétaro vs Toluca de la Jornada 13 del Clausura 2026

Querétaro recibe al bicampeón Toluca este sábado 4 de abril, cuando se enfrenten en partido correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026, la primera tras la reanudación de la Liga MX luego del parón a causa de la Fecha FIFA.

Los Diablos Rojos llegan a este encuentro como los únicos invictos de la temporada. En contraparte, Gallos Blancos es penúltimo de la clasificación con apenas ocho unidades y solamente una victoria.

Hay 18 puntos de diferencia en la tabla entre Toluca y Querétaro, pues los dirigidos por Antonio Mohamed marchan terceros de la clasificación en el Clausura 2026 con 26 unidades, solamente superados por Chivas (30) y Cruz Azul (27).

¿En qué canal pasan EN VIVO el Querétaro vs Toluca?

El partido entre Querétaro y Toluca se jugará este sábado 4 de abril, en el Estadio Corregidora. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de FOX y FOX One.

Fecha : Sábado 4 de abril

Hora : 17:00

Estadio : Corregidora

Transmisión: FOX y FOX One

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Posibles alineaciones de Querétaro y Toluca

QUERÉTARO : José Hernández, Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra, Jhojan Julio, Carlo Adriano, Bernardo Parra, Mateo Coronel, Alí Ávila y Juan Cázares.

TOLUCA: Hugo González, Federico Pereira, Bruno Méndez, Jesús Gallardo, Santiago Simón, Jesús Angulo, Franco Romero, Everardo López, Helinho, Alexis Vega y Paulinho.

¿Cuál fue el último juego de Liga MX que Toluca perdió?

El Toluca no pierde un partido de Liga MX desde el 11 de diciembre del 2025, cuando perdió 1-0 a manos de Tigres en la final de ida del Apertura 2025. Aquel juego se desarrolló en el Estadio Universitario.

En fase regular, esa racha se remonta hasta el 23 de agosto del 2025, día que los Diablos Rojos fueron vencidos 1-0 por Cruz Azul en la Jornada 6 del Apertura 2025.

No obstante, el Toluca ya conoce la derrota en lo que va del 2026, luego de que sucumbió 3-2 a manos del San Diego FC en la ida de octavos de final de la Concacaf Champions Cup. En la vuelta, los dirigidos por Antonio Mohamed ganaron 4-0 para clasificar a cuartos de final.

EVG